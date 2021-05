Fant seks hulrom under kafé – starter søk etter jente som forsvant i 1968

I 1968 sto Tim Merrett og ventet på at kjæresten, Mary Bastholm (15), skulle komme av bussen. Hun kom aldri. 53 år senere forteller han til ITV News at han alltid har henne i bakhodet, og at han fremdeles ser etter henne uansett hvor han er.

Seriemorder Fred West og hans kone Rosemary West. Fred West tok selvmord før dommen falt, men hans kone er dømt for ti drap. Foto: AP / NTB

Nå har politiet i Gloucester, England, nytt håp om å endelig løse forsvinningssaken.

Starter gravearbeid

Det var et filmteam som lager en dokumentar om seriemorderen Fred West, som oppdaget to mysiske hulrom under seriemorderens stamkafé, «The clean plate» i Gloucester. Politiet ble kontaktet, og siden har fire nye hulrom blitt avdekket, skriver Sky News.

Politiet starter etter planen gravearbeid på stedet onsdag. Det er ventet at arbeidet vil pågå i flere uker.

Ukjent antall ofre

Seriemorderen Fred West tok sitt eget liv i fengsel i 1995 før rettssaken mot ham startet. Han var tiltalt for drap på 12 jenter og unge kvinner. Konen hans, Rosemary ble dømt for drap på ti av dem.

West innrømmet å stå bak 11 drap, men politiet er usikre på hvor mange ofre det egentlig er snakk om.

– Vi vet at han fortalte folk at han hadde drept flere, men ingen av disse historiene har blitt verifisert, skriver politiet i en pressemelding.

West forandret forklaringer flere ganger og var omtrentlig i beskrivelsene av åsteder.

Fant lik i hage og kjeller

Det var ikke før parets fem barn ble tatt av barnevernet i 1992, at noen begynte å ane at noe var fryktelig galt. En sjette datter, Heather, hadde angivelig reist hjemmefra, men som en «familiespøk» sa resten av ungene under samtaler med barnevernet at «Heather ligger under plattingen».

Etter hvert varslet barnevernet politiet, som ikke klarte å lokalisere Heather. Hun ble til slutt funnet drept – og begravd under plattingen.

Men det stoppet ikke der. De videre undersøkelsene fant hele 12 ofre for paret. De var gravd ned i hagen, under gulvet eller i kjelleren i boligen deres. Kun seks av de 12 ofrene var på det tidspunkt meldt savnet til politiet.

– Fikk aldri svar

West var i en periode på listen over mistenkte i Bastholm-saken, men kroppen til Bastholm ble aldri funnet, og mistanken henlagt.

Tim Merrett er nå 72 år, men han sier han aldri vil glemme de grusomme hendelsene i januar 1968 da kjæresten forsvant.

Han setter pris på at politiet har nye spor i saken, men en ting klarer han ikke får fred med.

– Foreldrene hennes fikk aldri svar før de døde, sier han.

Bastholms øvrige familie sier i en uttalelse via politiet at de er informert om utviklingen i saken, og ber om fred fra pressen til å sørge over Mary.