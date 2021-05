Ett ord avslørte Christophers (33) grufulle hemmelighet

– Dette ødelegger meg. Barna er livet mitt.

Familiefaren Christopher «Chris» Watts (33) ser sønderknust ut, der han står foran familiens hus i Frederick i Colorado.

Den gravide kona hans, Shanann Watts (34), og døtrene på tre og fire år, er som sunket i jorda.

– Shanann, Bella, Celeste: Hvis dere er der ute, kom hjem. Hvis noen har henne, få henne tilbake, sier han med blanke øyne.

Det Chris ikke vet, er at han blir nøye observert.

De ørsmå bevegelsene han gjør med hånda under intervjuene, avslører ham.

SPORLØST FORSVUNNET: (f.v) Celeste, Shanann og Bella Watts. Foto: Shanann Watts/Facebook

Sendte bekymringsmelding

Datoen er 14. august 2018, og hele lokalsamfunnet i Frederick leter med lys og lykte etter Shanann, Bella og Celeste.

Dagen i forveien ringte Shananns bestevenninne, Nickole Utoft Atkinson, til politiet og sa at hun var bekymret.

I likhet med flere andre venninner, vet hun at Shanann og Chris har hatt store problemer i forholdet.

Chris vil ikke ha barnet som er på vei, og har lenge vært kald og distansert.

TRØBBEL: Shanann sendte disse meldingene til venninnene før hun forsvant. Foto: Politiet

Nickole slo full alarm da Shanann verken dukket opp til en gynekologtime eller svarte på venninnenes tekstmeldinger.

Det var Chris som låste politiet, Nickole og sønnen hennes inn i huset.

Det er ingenting som tyder på at Shanann og jentene er blitt kidnappet.

Det kan se ut som om Shanann dro frivillig sammen med døtrene, men det er to detaljer som har fått politiet til å stusse.

Shananns giftering ligger igjen på nattbordet, og det kunne jo bety at hun frivillig har brutt ut av ekteskapet.

Men, hvorfor ligger også veska hennes med både lommebok og mobil igjen i huset?

Ingen spor å gå etter

Politiet har ingen spor å gå etter, og sender ut en etterlysning over hele USA.

– Vi er bekymret. Vi vet ikke vet hvor de er, sier politisjef Robert Bedsaul til lokalavisa.

An Endangered Missing Alert has been issued for Shannan Watts (age 34), and her two daughters, Celeste and Bella Watts (ages 3&4). Shannan is also 15 weeks pregnant. Last seen in the Frederick area. Please RT pic.twitter.com/U6N8BqB4sE — CBI (@CBI_Colorado) August 14, 2018

Chris stiller opp i det ene tårevåte intervjuet etter det andre.

Han forteller at han 13. august dro på jobb rundt klokka 05, og at Shanann da var hjemme.

– Jeg skjønner ingenting, sier han til de mange reporterne utenfor huset.

Han sier at han reagerte med sjokk da han fikk høre at Shananns bestevenninne hadde ringt politiet, og at han kjørte hjem så fort han klarte.

– Jeg raste gjennom lyskryssene og gjorde det jeg kunne for å komme hjem så fort jeg kunne, for dette rimte ikke, sier han.

– Hva skjer?

Han forteller at det var «grusomt» å komme hjem til et tomt hus.

– Det var ingenting der. Hun var ikke der, barna var ikke der, sier han.

Christopher fremstår som en fortvilet far og ektemann, men innrømmer at han og Shanann hadde et turbulent forhold.

På spørsmål fra en journalist om han kranglet med kona natta hun og barna forsvant, svarer han:

– Det var ikke en krangel. Vi hadde en følelsesladd samtale. Jeg lar det bli med det. Jeg vil bare ha dem tilbake. Jeg vil bare at de skal komme tilbake.

Foreløpig er det ingen som vet at Chris lyver, og at han har en mørk hemmelighet som snart skal sende sjokkbølger gjennom USA.

Se intervjuet under:

Nabo slår alarm

Etter den underlige forsvinningen, undersøker politiet nabolaget.

En nabo gir klar beskjed om at det er noe som ikke stemmer, og forteller at overvåkningskameraet hans filmet Chris natta familien hans forsvant.

– Han oppfører seg ikke normalt i det hele tatt. Han vugger aldri frem og tilbake på den måten der, og han pleier aldri å bære ting frem og tilbake i garasjen, sier han.

Han viser politiet overvåkningsvideoen, som viser Chris' bil som rygger inn og parkerer foran garasjen hans, for så å kjøre av gårde.

Åpenbare tegn

Historien om Chris Watts er aktuell i Discovery+-dokumentaren «Chris Watts: A Faking It Special».

Tidligere er den oppsiktsvekkende saken blitt fortalt i Netflix-dokumentaren «American Murder: Mord i nabolaget».

I førstnevnte dokumentar, analyserer kroppsspråksekspert Cliff Lansley Chris' kroppsspråk like etter forsvinningen.

Han mener at det var åpenbart at Chris løy fra første sekund, og at han avslørte seg selv da han svarte på spørsmålet om han og kona hadde kranglet natta hun forsvant.

Se kroppsspråkanalysen fra «Chris Watts: A Faking It Special» under:

I en av politiets kroppskameravideoer, ser man hvordan Chris svaier frem og tilbake mens han forteller at kona og barna er som sunket i jorda.

– Han bekrefter at hun fortsatt var der da han var der klokka 05.15, men hånda hans gjør en liten bevegelse. Du kan se det helt nederst på skjermen. Den lille håndbevegelsen, rotasjonen, er det vi kaller en dobbelthendig rykk som sier: «Jeg tror ingenting på det jeg akkurat sa,» sier Lansley.

Ektefølt tilfredsstilhet

Kroppsspråkeksperten mener at ansiktsbevegelsene Chris hadde da politiet avhørte ham i huset første gang, bekreftet at han løy.

– På høyresiden, når han sier «jeg vil bare ha dem tilbake», og han snakker om barna sine her, ser du munnvikene blir reist og øynene blir smale. Kinnene reiser seg. Denne kombinasjonen av disse to musklene er en indikator på ektefølt tilfredsstillhet, sier han.

I slutten av et av intervjuene ser Watts rett inn i kameraet og ber Shanann, Bella og Celeste om å komme hjem.

Da gjør han tre ting som avslører ham, mener kroppsspråkanalytikeren.

– Når han sier det, slenger han ut venstrehånda, en håndhilsen, som roterer mot klokka. Én enkelt håndbevegelse er ikke nok for at en adferdsanalytiker, men når han lukker øynene i et helt sekund, og gjør en liten hodebevegelse som sier «nei», når han sier at han vil ha dem tilbake. Da har vi fire trekk som sier at det ikke er noe i hans påstander som du kan stole på, fordi det ikke er sant, sier han.

Det store spørsmålet er:

Hva er det Chris Watts lyver om?

Har han drept både kona eller barna, eller holder han dem skjult et sted?

Innrømmer alt

To dager etter at Shanann og barna forsvant, slår bomba ned i lokalsamfunnet:

Chris Watts er pågrepet og siktet for drapene.

TATT: Chris Watts på politiets arrestasjonsbilder. Foto: Politiet

Politiet har sett gjennom Chris' telefon, og de vet at han har vært utro med en tidligere kollega. De vet at han vil separeres.

De har også funnet ut at han nylig ble slått personlig konkurs, i tillegg til å ha mistet jobben.

Og, ikke minst, har de analysert avhørene av ham, og bitt seg merke i ordet han sa rett etter forsvinningen.

Chris omtalte nemlig familien sin i fortid, som for eksempel at Celeste «elsket» et spesielt par med sko.

Hadde han ikke visst at hun var død, hadde han sannsynligvis sagt «elsker».

– Hun var ei jente-jente, sa han om Celeste, uvitende om at det var dette som gjorde at etterforskerne rettet mistanken mot ham.

NYGIFT: Shanann Watts la ut dette bildet på Facebook etter at hun giftet seg med Chris i 2012. Foto: Shanann Watts

Trengt opp i et hjørne

Uvitende om mistanken, tar han en frivillig løgndetektortest.

Han er skråsikker på at han kommer til å bestå den med glans, men i stedet blir det bare mer og mer åpenbart for politiet at han lyver.

– Du feilet løgndetektortesten, og nå er det opp til deg å fortelle hva som skal skje videre, sier etterforskeren.

Chris sukker og tar av seg brillene.

Han vet at han er tatt, og ber om å få prate med faren sin før neste avhør.

Avhørrommets overvåkningskameraer filmer da Chris forteller faren at han har drept Shanann.

– Kjære Gud, utbryter faren.

Begravd i oljetanker

Samtidig søker politiets droner over Anadarko Patroleum, og de finner døde Shanann gravd ned like ved to oljetanker.

Døtrenes lik ligger i de høye oljetankene, som er fulle av råolje.

I et buskas bare noen meter fra åstedet, ligger Celestes blomstrete koseklut og teddybjørn.

ENDELIG FUNNET: Shanann og Chris' døtre ble funnet døde i disse oljetankene. Foto: CBS

18. august 2018 innrømmer Chris at han drepte kona, men påstår at det var hun som kvalte og drepte barna etter at han fortalte henne at han ville separeres.

Politiet tror ikke på ett ord av det Chris forteller.

Først da han får et tilbud om å inngå et forlik med påtalemyndighetene, innrømmer han at han drepte både Shanann og døtrene.

Han sier at han først kvalte Shanann til døde, og pakket henne inn i et laken, dro henne ned trappa og rundt klokka 05 la henne i baksetet på bilen.

Deretter tok han med seg døtrene, som kun hadde på seg pysjamaser, og kjørte til Andarko Petroleum, hvor han jobbet tidligere.

– Mamma er litt syk, sier han til jentene, før han kveler dem begge til døde.

BEGRAVES: Likkisten med Shanann Wats i ankommer Sacred Heart Catholic Church i Pinehurst i North Carolina 1. september 2018. Foto: AP

Funnet i oljetank

Under rettsaken som blir avholdt i november 2018, blir den endelige obduksjonsrapporten lagt frem.

Der blir det klart at alle tre døde som følge av kvelning.

I retten kommer det frem at ukene før Shanann og barna ble drept, sendte hun Chris mange meldinger og forsøkte å redde ekteskapet.

Mens Shanann sendte meldingene, googlet Chris etter smykker han ville gi til elskerinnen, og han søkte opp feriedestinasjoner han kunne ta henne med til.

KOSEBAMSER: Et bilde tatt 16. august 2018 utenfor Watts-familiens hjem i Frederick i Colorado. Foto: AP

Elskerinnen står frem

Like før dommen faller, står Nichol Kessinger (30) frem i avisa og forteller at det var hun som var Chris' elskerinne.

Hun er lei av ryktene om at hun hadde noe med drapene å gjøre.

– Han løy om alt, sier hun.

Hun sier at hun hadde inntrykk av at Chris, som ikke gikk med giftering, var i sluttprosessen av en skilsmisse.

Hun forteller hvordan han sa at han lette etter en ny leilighet han og døtrene kunne flytte til, og hun reagerte med sjokk da hun fikk høre at Chris var mistenkt for å ha drept både kone og barn.

– Det var gjennom nyheten at jeg fikk vite at han fremdeles var gift, og at kona var gravid i 15. uke. Jeg tenkte at hvis han er i stand til å lyve til meg og skjule noe så stort som dette, hva annet kunne han være i stand til å lyve om, sier hun.

FAMILIEIDYLL: Watts-familien samlet utenfor hjemmet deres i Frederick i Colorado. Foto: Shanann Watts/Facebook

Slipper aldri ut igjen

November 2018 skal dommen falle i den fullsatte rettssalen i Weld County Courthouse.

Aktor, Michael Rourke, sier at han er sikker på at Chris drepte kona og barna for å være sammen med elskerinnen.

– Hva har Bella, som var fire, og Celeste, som var tre, tenkt da faren deres, som var den eneste mannen på jorda som skulle beskytte dem, tenkt da han kvalte dem til døde, spør han i sin sluttprosedyre.

I rettssalen langer Shananns etterlatte ut mot Chris.

– Vi har tryglet statsadvokaten om å spare livet ditt. Vi mener at ingen har rett til å ta livet fra en annen, selv fra en som deg, sier Shananns bror, Frankie Rzucek.

Shananns far, Frank Rzucek, hulker da han prater til Chris.

– Jeg stolte på deg. Du skulle ta vare på dem, ikke drepe dem. De stolte også på deg. Du gjør meg kvalm, sier han, og fortsetter:

– Dette er vanskelig å si, men jeg håper at Gud viser deg nåde.

SØNDERKNUST: Frank Rzucek avbildet i retten i Greeley i Colorado 21. august 2018. Foto: AP

Umenneskelig og ondskapsfull

Før dommen faller, sier dommer Marcelo Kopcow at han aldri har vært borti en verre sak.

– Dette er kanskje den mest umenneskelige og ondskapsfulle kriminalsaken jeg har jobbet med, av de tusenvis av sakene jeg har hatt. Ingenting annet enn en maksstraff ville vært passende, sier han.

Chris får fem ganger livstid, uten mulighet til prøveløslatelse, for drapene.

Han blir også dømt til 48 år i fengsel for drapet på sin ufødte sønn, samt tre ganger 12 år for likskjending.

Chris' hode henger da han blir ført ut av rettssalen iført håndjern.

I HÅNDJERN: Chris Watts avbildet i retten iført fengselsdrakt og håndjern. Foto: AP

Meningsløse ord

Han sier ikke ett ord, men hans advokat sier dette etter dommen:

– Han er blitt helt ødelagt av dette, og selv om han forstår at ord er meningsløse på dette tidspunktet, så er han utrolig lei seg for alt dette.

I etterkant lar Chris' seg intervjue av etterforskerne, og innrømmer at det var han som la Shananns giftering på nattbordet etter at han gravde henne ned på oljefeltet.

– Hadde jeg planlagt dette litt bedre, hadde jeg tatt mobilen hennes med meg til der jeg gravde henne ned, sier han.

Kilder: CBS News, CNN, ABC News, The Denver Post, Longmont Time-Call, The Denver Channel, People, The Coloradoan, «American Murder: Mord i nabolaget», Insider.