Frank Løke (41) frykter ny «dødsbølge» på Mount Everest

Tirsdag 11. mai rapporterte tidligere håndballspiller, Frank Løke (41), at han hadde nådd toppen på verdens høyeste fjell, Mount Everest.

En uke senere fikk God morgen Norge en prat med den svært stolte nordmannen da han var vel nede fra fjellet. For øyeblikket venter han på et fly ved «verdens farligste flyplass», Lukla, i Nepal.

– Jeg er den første nordmannen som kan si at jeg har vært på 8849 meter. I tillegg satte jeg norsk rekord, det er ingen som har gått så fort fra Lukla og opp til toppen. Jeg brukte 22 dager, og vanligvis bruker folk over det dobbelte. Så i forhold til akklimatisering, så har det vært veldig på kanten, men norsk rekord er jeg glad for, forteller Løke til God morgen Norge.

Se video av praten med God morgen Norge øverst i saken.

«Mount Everest 8849 – For en reise. Tok meg bare 22 dager fra jeg landet på verdens farligste flyplass Lukla og bestige Mount Everest 11.mai. – Dette er bare starten folkens», skrev Løke på sin Instagramprofil, under et bilde av seg selv på fjelltoppen.

Frykter ny «dødsbølge»

Å bestige fjellet er langt fra risikofritt. I 2019 fikk fjellet mye omtale i mediene etter at hele elleve personer døde på en uke, på vei opp til toppen.

I år har allerede to mennesker mistet livet i området, og håndballspilleren frykter nå at det kan bli en lignende bølge med dødsfall i nærmeste fremtid.

KAOS: Lange køer med klatrere venter på sin tur til å nå toppen av verdens høyeste fjell. Foto: NTB scanpix

– Nå er det utrolig mange lag som ligger og venter på å komme opp, så jeg frykter at de bildene og dødsfallene man så i 2019 kan skje igjen i år. Nå ligger det over 300 klienter og 500 sherpaer som skal opp. Det kommer et lite vindu nå rundt 20. mai som mange har planer om å gå, og i tillegg så er det en svær monsun-vind på vei over India som kan være med å prege, og kanskje stoppe hele den klatringen som er nå, sier Løke og legger til:

– Det er veldig mange usikkerhetsmomenter her nå, så jeg frykter at ting kan skje i det fjellet. Jeg er veldig glad for at jeg har vært oppe, og at vi hadde en ganske smart og lur teamleder som har klart å være kjapp opp.

Tråkket over lik

Løke har drømt å om klatre verdens høyeste fjell siden barndommen. I tillegg er 41-åringen, som kaller seg «Actionfrank» på Instagram, opptatt av nettopp «pushe grenser», noe han legger til grunn for valget om å gjennomføre.

– Det første du lærte på skolen, sånn geografisk, var jo at hovedstaden i Norge er Oslo og at verdens høyeste fjell er Mount Everest. Alle har et forhold til Mount Everest, sier Løke og utdyper:

– Det å pushe grensene da, det har jeg alltid hatt et forhold til og alltid hatt lyst til å stå på toppen der. Nå har jeg faktisk gjort det, og det har ikke helt gått opp for meg enda at jeg har klart det.

Men selv for den action-søkende 41-åringen, kunne turen nesten bli for mye av det gode underveis. Løke innrømmer at han fremdeles må jobbe med å fordøye enkelte av opplevelsene på turen.

– Nei, det er en veldig spesiell følelse å tråkke over et lik når jeg skulle opp på «Hillary Step». Så det er mye som skal fordøyes og jeg har aldri vært så sliten og så «på stålet» som da jeg startet på de etappene. Det kommer kanskje litt av akklimatiseringen min. Men all den treningen jeg har lagt ned i forkant, det fikk jeg betalt for, så det var litt deilig da, forteller ekshåndballspilleren.

Koronakritikk

Løkes klatretur har ikke bare høstet rosende ord. Flere mener at 41-åringen burde valgt et annet tidspunkt for reisen, enn midt i en pandemi med nedstengning og reiseforbud.

– I århundrets alvorligste pandemi, med nedstengninger, sykdom, død, ensomhet, savn og tap overalt, blir det bare rart å heise et norsk flagg andre steder enn dem man kan nå uten å trampe rett over reiserådene – de som så å si alle andre forsøker å følge, skriver journalist og influencer Ingeborg Senneset (36) i et av kommentarfeltene til Løke.

Løke selv mener derimot at kritikken mot ham ikke er berettiget.

– Jeg har kanskje én person som har kritisert meg, og jeg har fått titusenvis som har støttet meg og heiet på meg. Vi har samlet inn penger til en mann, Jan, som har kreft med spredning til lunge og lever, forteller han.

Nepal har blitt hardt rammet av pandemien i den siste tiden, med flere smittetilfeller også i Himalaya. Noen mener dermed at oksygentankene som brukes til klatringen, burde blitt donert til syke i stedet.

Løke avviser kritikken om oksygentankene og mener tankene er for små og dyre til å brukes på sykehus.

– Jeg tror folk er litt misinformert akkurat der altså. De tankene vi har brukt, de blir lagt på lager og blir ikke brukt på noe sykehus. De oksygentankene som vi har brukt brukes bare til fjellklatring. De er altfor små, og altfor dyre, de brukes ikke på sykehus, sier 41-åringen.

Strenge tiltak

Mens Løke var på vei opp til toppen av fjellet brøt det også ut korona i basecampen, men 41-åringen merket ikke noe til dette.

– Nei, det har vært utrolig strengt. Jeg hadde en venninne som hadde telt bare hundre meter fra meg, men vi traff hverandre ikke i det hele tatt. Selve vårt lag var inngjerdet, du fikk ikke lov til å gå rundt og prate med andre folk, sier Løke.

– Oppi fjellet merket man ikke så mye til det og sånn da, vi hørte jo om tilfeller, men i hvertfall vi klarte å holde oss smittefrie.