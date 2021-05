– Jeg fikk så mange trusler at jeg sluttet å ta telefonen

Over natten ble Mina Alette Høvik (25) Norges største blogger. Et halvt år med hat og trusler fikk henne til å slette bloggen.

For ni år siden lagde Mina en videoblogg hvor hun avslørte at hun hadde startet en prosess for å skifte kjønn. Hun skulle endelig være seg selv og leve som den kvinnen hun er.

Over natten kom hun på førsteplass på topplisten blogg.no. Det har ikke bare vært lett.

– Jeg fikk veldig mange positive tilbakemeldinger. Men med den voldsomme eksponeringen kommer det også mye negativt, forteller Høvik.

- Hadde slått deg ihjel

I en periode sluttet Mina å ta telefonen hvis hun ikke kjente nummeret, fordi hun mottok så mye trusler.

– Jeg husker spesielt godt da en mann ringte meg og sa: «Hvis du hadde vært ungen min, hadde jeg slått deg ihjel». Jeg ble bare helt skjelven.

Mengden negative kommentarer ble til slutt for mye for Mina. Et halvt år etter hun publiserte videobloggen, la hun ned bloggen sin.

– Jeg måtte ta vare på meg selv. Jeg var bare 16 år, jeg hadde liksom akkurat lært meg å ta på maskara. Da trakk jeg meg unna, og fortsatte uten blogg, forteller hun.

Livsviktig operasjon

I januar gjennomgikk Mina en kjønnsbekreftende operasjon. Hun synes det er viktig å få frem at det er mange måter å være en kvinne på.

– Jeg er ikke noe mer kvinne nå enn før jeg tok operasjonen. Man må lage sin egen versjon av hvem man er. For meg var det livsviktig å ta den, men det betyr ikke at en annen som ikke opererer er noe mindre kvinne.

Bekymret for fremtiden

Mina har fått støtte fra både familie og venner gjennom hele prosessen. Hun kan ikke se for seg hvordan det hadde gått uten dette støtteapparatet.

Mina møter moren Nina Hagen hjemme i barndomshjemmet i Halden.

– Det er veldig mange som går gjennom det samme som meg uten mennesker rundt de som støtter dem. Det er trist å tenke på, sier Mina.

Mamma Nina forteller at hun alltid har vært sikker på at prosessen har vært riktig for datteren, men har samtidig vært bekymret for hva fremtiden vil bringe for henne.

– Jeg har jo tenkt: «Stakkars deg, hva skal du gjennom?» Vi har jo lest om de som har mistet jobben fordi de har vært transseksuelle, selv om de kan jobben sin, så det er mange slike ting som vanskeliggjør det, sier Nina.

– Det har vært tøft. Men det har jo gått bra til slutt da. Mina har banet vei for mange.