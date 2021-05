Dette er de nye Farmen kjendis-deltakerne

Innspillingen av den sjette sesongen av Farmen kjendis er godt i gang, hvor tolv kjendiser har reist 100 år tilbake i tid, til Bøensætre gård i Aremark kommune.

Også denne sesongen er det Tiril Sjåstad Christiansen (26) som er programleder for det populære TV 2-programmet.

I seks uker skal kjendisene kjempe mot hverandre, til én av dem står igjen som vinner av Farmen kjendis 2022.

TV 2-programmet skal nemlig ikke rulle på TV-skjermen før i 2022, men allerede nå kan TV2.no og God kveld Norge avsløre hvilke kjendiser som er med.

Grunnet smittevern fikk ikke TV2.no og God kveld Norge møte kjendisene, men heller tatt en prat med dem over telefon og video, før de dro inn på gården.

Se da én av deltakerne tok farvel med kjæresten, i videoen øverst i saken.

Dette er deltakerne

Dorthe Skappel (58), God kveld Norge-programleder

VIL OVERRASKE: Dorthe Skappel ser frem til å overraske seerne og vise hvem hun egentlig er. Foto: Espen Solli / TV 2

Dorthe Skappel jobbet som modell, før hun ble hele Norges God kveld Norge-dronning. Det har hun vært i 25 år. I tillegg har hun hatt stor suksess med med strikkemerket sitt, Skappel.

Nå gleder hun seg til å overraske folk, legge bort sminken, gå i raggsokker, store T-skjorter, og bli møkkete med skitt under neglene, når hun drar inn på Farmen kjendis-gården.

– Dette er midt i min gate! Stikk i strid med hva folk tror om meg, så er jeg takknemlig for å slippe å gå med sminke og slikt. Jo eldre man blir, jo verre ser man ut med mye sminke. Så alle: Dette er meg! Sånn kommer jeg til å være, sier hun til God kveld Norge.

GOD STEMNING: Dorthe Skappel med God kveld Norge-makker Niklas Baarli og artist Heine Totland. Foto: Espen Solli / TV 2

58-åringen innser at alderen muligens ikke er på hennes side, men at hun likevel ikke skal avskrives som en konkurrent.

– Jeg er 58 år, jeg kan ikke konkurrere mot 20-åringene uansett når det kommer til det fysiske. Men jeg er ganske utholdende og relativt sterk, så jeg tror at generell gårdsdrift skal jeg takle ganske bra. Så får tvekampene komme når de kommer. Jeg skal gjøre det jeg kan for å overleve, sier hun.

Og det er særlig en ting hun frykter skal skje inn på gården, dersom hun overlever.

– Mitt største mareritt er at jeg skal være inne på gården å la meg friste av den pipen de har fått lov til å bruke. Og det kan IKKE skje. Da begynner jeg å røyke igjen, og det må jeg ikke gjøre, sier 58-åringen som sluttet å røyke i fjor.

Shabana Rehman (44), komiker

TILBAKE TIL RØTTENE: Shabana Rehman ble tiltrukket av måten de lever på i Farmen kjendis, og gleder seg til å komme tilbake til røttene. Foto: Espen Solli / TV 2

Shabana Rehman har lenge holdt seg unna rampelyset. Nå gjør hun imidlertid comeback med deltakelse i Farmen kjendis, noe hun synes er stor stas.

– Jeg har blitt spurt før, men nå kunne jeg. Hvis det er ett realityshow jeg skal være med på, så er det måten de lever på i Farmen kjendis, som tiltrekker meg mest. Jeg er jo veldig glad i dyr og veldig glad i mennesker. Også har jeg en romantisk forestilling om å komme tilbake til røttene, forteller hun til God kveld Norge.

Rehman havnet i søkelyset høsten 2020, da stiftelsen hun er daglig leder for, Født Fri, fikk økonomiske kutt, da det ble kjent at stiftelsen hadde rotet med pengestøtten.

Rehman innrømmer at den siste tiden har vært tung.

– Det var en storm i offentligheten som varte i flere måneder. Det var ekstremt tøft. Jeg har overlevd, og Født Fri ble frikjent, men vi ble jo kjørt konkurs. Det har vært en veldig tøff prosess, og jeg unner ingen det, sier hun.

– Jeg sa til Farmen kjendis-produksjonen at jeg kan ingenting om gårdsdrift, men jeg kan en god del om å overleve. Det er fint å slippe unna det realityshowet i virkeligheten og dra inn til «the real stuff».

Før hun dro inn på gården fikk hun derimot et råd som hun har null anelse om hvordan hun skal klare å følge.

– Jeg fatter ikke hvordan jeg skal klare å følge det rådet, men jeg skal prøve, og det er: Hold deg lavt i terrenget. Særlig i begynnelsen. Det lurer jeg veldig på hvordan man gjør. Da må man jo bare være stille. Ikke ta så mye plass, gi andre rom, og observere.

Isak Dreyer (26), fisker

FÅ FORBEREDELSER: Isak Dreyer har forberedt seg minimalt før Farmen kjendis. Foto: Espen Solli / TV 2

Fiskeren fra nord, Isak Dreyer, imponerte alle da han stakk av med seieren i NRK-programmet Norges Tøffeste denne våren. Likevel er det ingen kjepphøy Dreyer som drar inn på Farmen kjendis-gården.

– Jeg ser ikke så veldig mange likhetstrekk mellom programmene. Jeg er ikke en fyr som vinner alt, forteller han til God kveld Norge.

I forkant har han forberedt seg minmalt til gårdslivet, men én ting har han unnet seg.

– De siste to ukene har jeg spist så mye som jeg vil. Jeg har lagt på meg seks-syv kilo. Det blir vel lite mat der inne, så jeg tror det er bra, å ha litt ekstra på buken tror jeg er lurt.

Flere av seerne bet seg i merke flørten som foregikk mellom Dreyer og konkurrent Victoria Tolaas (21) på Norges Tøffeste. Til God kveld Norge sier han at han kun har ett forhold som han forplikter seg til.

– Det eneste forholdet jeg har er til hunden min Buster. Det er den eneste forpliktelsen jeg har i livet.

Niklas Baarli (32), God kveld Norge-programleder

BYGUTT: Niklas Baarli mener han har få forutsetninger for å klare seg godt på Farmen kjendis. Foto: Espen Solli / TV 2

Et annet tilskudd til årets Farmen kjendis-gjeng er God kveld Norges Niklas Baarli. Han gleder seg til å dra inn på det han omtaler som en «slankecamp». I mellomtiden tar Alexandra Joner (31) over rollen som programleder i God kveld Norge, sammen med Marte Bratberg (31).

– Jeg går inn i dette som en slags «slankecamp», og tenker at jeg skal komme ut brun, digg og kanskje med en eller to ting av nye kunnskaper. Jeg kan jo ingenting, så jeg tenker at jeg skal inn der å mest sannsynlig plage vettet av folk, sier han til God kveld Norge.

Med null gårdserfaring i sekken er han ærlig på at forutsetningene for å lykkes ikke er spesielt gode.

– Jeg er vel definisjonen på bygutt, tror jeg. Jeg er han nordlendinger omtaler som «macchiato på Løkka-type». Så jeg har ingen forutsetninger for å klare dette spesielt godt, sier han.

VIL BLI BRUN OG DIGG: Niklas Baarli går inn på Farmen kjendis i håp om at oppholdet skal funke som «slankecamp». Her fotografert sammen med influenser og forfatter Sophie Elise Isachsen. Foto: Espen Solli / TV 2

Foruten et par øksekast og litt saging, har ikke Baarli gjort de store forberedelsene.

– Jeg har spist og drukket helt uten sidestykke i det siste, det er helt groteskt mye. Det har vært så mye at folk har spurt hva som foregår om dagen. Nå veier jeg 103 kilo. Jeg har gått opp fem kilo de siste ukene, bare for å ha nok å gå på.

For å klatre til topps har han likevel lagt en klar taktikk på hvordan han skal nå målet sitt.

– Taktikken min er: Gå hardt ut, og tape. Havne på Torpet kjendis, ha det hyggelig der, for der virker det så kjekt. Være der, og komme tilbake i finaleuken. Det er målet.

Kjersti Grini (49), tidligere håndballspiller

BRÅKMAKER: Kjersti Grini tror produksjonen har tenkt hun kan være bråkmakeren inne på gården. Foto: Espen Solli / TV 2

Med 1003 landslagsmål er Kjersti Grini ned mest-scorede håndballspilleren gjennom tidene for det norske kvinnelandslaget i håndball.

Nå er hun klar til å vende nesen mot Bøensætre gård, med håp om å komme godt fra det.

– Da jeg ble spurt var ungenes første reaksjon: Herregud ja! Det må du være med på. Jeg sa at: Ok, men en sånn deltakelse trenger ikke bare være positiv. Jeg har forberedt dem på at dersom jeg gjør eller sier noe som ikke blir likt, så kan det bli litt ubehagelig. Jeg har sett folk før meg, som jeg har tenkt at: Oi, det kom du ikke særlig godt ut av, forteller hun på telefon med TV2.no.

Grini har både deltatt i Mesternes Mester og 71 grader nord. Nå gleder hun seg til å få testet seg på Farmen kjendis.

– Jeg ser så fram til å få testet meg litt, for det blir en test å skulle leve så tungvint. Det jeg ser fram til er å slippe mobilen. Man har blitt så avhengig av den, og det merker man både psykisk og fysisk.

Hun er spent på hva slags rolle hun kommer til å ta inne på gården, og utelukker ikke at hun kan bli en bråkmaker.

– Jeg kan nok fort bli hun A4-idrettsutøveren. Produksjonen har nok tenkt at jeg kan kan være hun «troublemakeren», en Sylvi Listhaug der inne, men da kan det hende at de blir skuffet. Vi får se! Jeg blir glad hvis det er litt direkte og tydelige folk der inne.

Ingrid Simensen (27), journalist

VIL FINNE UT AV ÉN TING: i løpet av tidligere sesonger av Farmen kjendis har Ingrid Simensen grublet på én ting. Det håper hun å endelig få klarhet i, når hun er på gården. Foto: Espen Solli / TV 2

Ingrid Simensen er journalist og tidligere radioprogramleder for Norske Tilstander på NRK P3. I 2020 avslørte derimot hun og medprogrameleder Tete Lidblom (35) på direkten at programmet skulle legges ned, og at de sluttet i NRK P3.

Siden da har Simensen flyttet fra Trondheim til Oslo, sammen med kjæresten. Da hun ble spurt om å være med på Farmen kjendis, hadde hun imidlertid tenkt til å takke nei.

– Jeg flyttet jo fra venner og kjente, og tenkte at det ikke var helt riktig. Til slutt møtte jeg veggen. I tiden etterpå gikk jeg og var redd for å møte den igjen, men når jeg ble spurt hadde jeg jo skikkelig, skikkelig lyst til å være med. Det er en klisje, men livet er for kort til å angre på ting man ikke gjorde, sier hun på telefon med TV2.no.

Simensen er opprinnelig fra Rendalen, i Østerdalen i Innlandet fylke. I oppveksten har hun fått et lite innblikk i det enkle liv, særlig på hytta. Hun ser frem til å særlig lære seg én spesiell ting på Farmen kjendis.

– Jeg er vant til å være mye på hytta. Der henter vi vann og koker vann, men jeg gleder meg til å prøve hvordan det faktisk er å leve på Farmen kjendis. Av de sesongene jeg har sett, har jeg alltid lurt på hvordan separatoren fungerer. Det gleder jeg meg til å endelig finne ut av.

Vebjørn Selbekk (52), redaktør i Dagen

HELHETLIG BILDE: Vebjørn Selbekk håper å vise et mer helhetlig bilde av hvem han er, inne på Farmen kjendis. Foto: Espen Solli / TV 2

Journalist og redaktør Vebjørn Selbekk gjør sin reality-debut i den nye sesongen av Farmen kjendis. Det synes han er veldig spennende.

– Jeg ser på det som en form for innleggelse: Avvenning av langt framskreden nyhetsnarkomani og digital tilgjengelighet. Nå får vi legge bort alt som vi er så avhengig av, også får vi reise til 1922. What's not to like, mener jeg, sier han til God kveld Norge.

Den kristenkonservative 52-åringen ser frem til gårdslivet, men frykter at én ting skal skje når han forlater gården.

– Jeg frykter at jeg skal like gårdslivet så mye at jeg kommer ut av Farmen kjendis som Senterparti-velger. Det er klart jeg er litt nervøs for det, men ellers tror jeg det skal gå bra, flirer han.

Han håper at seerne får se et mer helhetlig bilde av personen Selbekk, og ikke bare debattanten Selbekk.

– Det er klart det er forskjell på den Vebjørn man ser i debattstudio, og hvordan jeg er privat. Jeg håper at man kanskje får et mer helhetlig bilde av meg, ikke bare han som sitter og kjefter i debattsendingene. Men jeg kommer jo inn der som den kristne personen jeg er, for det er den definerende delen av livet mitt.

REALITY-DEBUT: Vebjørn Selbekk får sin reality-debut inne på Farmen kjendis-gården. Foto: Espen Solli / TV 2

Selbekk har ikke ligget på latsiden, og han har forberedt seg så godt han kan på det enkle liv.

– Jeg har hvert fall 150 øksekast bak meg i løpet av de siste ukene. Også har jeg vært på to gårdsbesøk, hvor jeg har melket litt ku, ridd på hest, og faktisk satt opp en liten skigard. Jeg har det problemet at jeg har ti tommeltotter, så et av målene med Farmen kjendis, er å gå fra ti til ni tommeltotter. Nå har jeg øvd meg litt på å sette opp en skigard, og det gikk forbausende bra. Kanskje jeg skal oppjustere målet til åtte tommeltotter, sier han.

Sophie Elise Isachsen (26), influenser

FORDOMMER: Sophie Elise Isachsen vil ikke tenke på hvordan seerne kommer til å oppfatte henne, inne på gården. Foto: Espen Solli / TV 2

Sophie Elise Isachsen har lagt et omstridt år bak seg, da hun blant annet vant årets Gullbarbie. Nå gleder hun seg til en forhåpentligvis fin opplevelse inne på Farmen kjendis-gården.

– Jeg har masse sommerfugler i magen, og er spent for man aner jo ikke hvordan det kommer til å føles å være der, sier hun til God kveld Norge.

Nervene har vært rolige, men rett før hun dro inn på gården var det særlig én ting som begynte å bekymre henne.

– Jeg er en person som står opp for å gå på do veldig mange ganger i løpet av en natt. Jeg begynte å stresse for at det kanskje er irriterende for de andre, når vi sover på rom alle sammen, sier hun.

At det er delte meninger om Isachsen, er ikke til å legge skjul på. Hvordan seerne kommer til å oppfatte henne på TV-skjermen, orker hun derfor ikke vie så mange tanker til.

VIL VISE HVEM HUN ER: Sophie Elise Isachsen (t.h.) håper at hennes virkelige jeg skinner gjennom TV-ruta. Her fotografert i hønsehuset sammen med P3-profil Ingrid Simensen. Foto: Espen Solli / TV 2

– Jeg kan ikke tenke for mye på hva de der hjemme tenker om meg. Jeg tror og håper at jeg er en ganske medgjørlig og snill person, og at det skinner gjennom. Hvis man tenker at jeg er en bortskjemt bitch, så får de kanskje et positivt inntrykk. Jeg er jo snill, så jeg håper det synes.

Heine Totland (50), artist

ODELSGUTT: Heine Totland tar med seg mye gårdserfaring, da han selv er odelsgutt og vokst opp på gård. Foto: Espen Solli / TV 2

Etter å ha blitt spurt omtrent hver år, valgte den glade vestlendingen, Heine Totland, endelig å takke ja til Farmen kjendis-deltakelse.

Han gleder seg til å dra inn på gården, og han har ett klart mål for øyet.

– Målet mitt er å skape samhold. Jeg ønsker å være en ressurs, og å lære ting. Jeg har ingen interesse av det konkurranseaspektet. Jeg har et konkurranseinstinkt, men det kommer ikke før det må. Sist jeg kjente på det tror jeg var under finalen i Masterchef. Jeg har ingen interesse av å slå andre, men ønsker å gjøre det best mulig for min egen del. Jeg vil vise at jeg er et «bandmenneske», at jeg er best når jeg er i en gruppe med mennesker, sier han på telefon med TV2.no.

Totland er odelsgutt og har en egen farm på Bømlo. Med seg i bagasjen har han derfor en del erfaring med gårdsdrift.

– Farmen ligger brakk nå, for min bestefar gav opp småbrukvirksomheten. Men da jeg vokste opp på Totland var det dyr der. Jeg vokste opp med at vi sådde poteter, brukte ljå, la gress i silo og hoppet i høyet. Jeg har vokst opp i denne sfæren jeg skal inn i nå, så nå skal jeg treffe igjen guttungen i meg som har vært fjern i 35 år, forteller han, og legger til at han forberedt seg ekstra på én spesiell ting:

– Jeg har forberedt meg litt og oppsøkt en smed. Det står en ambolt i garasjen her hjemme og en esse, så jeg har utstyr til å smi hjemme. Så har jeg jobbet litt med slakt av større dyr.

Selv om Totland er en erfaren musiker, har han ingen ambisjoner om å være underholderen inne på gården.

– Jeg tar med meg gitaren, men det er mer fordi jeg tenger en psykolog der inne, og det er gitaren min.

Øyunn Krogh (25), TV-personlighet

OPPLEVELSEN: Øyunn Krogh ser frem til Farmen kjendis-opplevelsen, men legger ikke skjul på at det hadde vært gøy å vinne. Foto: Espen Solli / TV 2

Øyunn Krogh ble et kjent fjes for mange, da hun sammen med kjæresten Levi Try (24) vant fjorårets sesong av Sommerhytta.

Nå er hun klar for et nytt reality-eventyr.

– Det virker dritgøy! Konseptet med å dra 100 år tilbake i tid, å få legge fra seg mobilen, og å få være på leirskole i voksen alder, det blir kjempegøy, sier en ivrig Krogh på telefon med TV2.no.

Hun gleder seg til å gjøre TV-comeback, men innrømmer at konkurranse-biten blir en ny erfaring.

– Konspirasjonsteoriene kommer nok krypende etter en måned med lite mat. Jeg må holde meg psykisk stabil. Det å kunne konkurrere i voksen alder blir kjempegøy.

Selv om Krogh er motivert for å dra seieren i land, er det ikke det som er hovedmotivasjonen hennes.

– Det er så teit å si at målet er å ha det gøy, men om jeg er helt ærlig med meg selv, så er det opplevelsen. Når jeg er der inne så må målet være å komme lengst mulig. Det hadde jo vært sykt gøy å vinne, sier hun.

Adam Ezzari (22), artist og skuespiller

GRUER SEG: Adam Ezzari gruer seg til å potensielt være lenge borte fra kona, som han giftet seg med i fjor sommer. Foto: Espen Solli / TV 2

Adam Ezzari er for de fleste kjent fra NRK-suksessen Skam, og i senere tid som artisten Ezzari.

Ezzari skulle i utgangspunktet være med i forrige sesong av Farmen kjendis, men planene ble endret. Nå ser han frem til en ny og morsom opplevelse inne på gården.

I 2020 giftet Ezzari seg. Han innrømmer at han føler på en ekkel følelse når han skal dra fra kona i potensielt seks uker.

– Dette blir første gang jeg skal vekk fra kona mi, så det er en litt ekkel følelse. Tidligere har vi kun vært tre dager fra hverandre, maks. Så det blir en overgang fra å være hjemme med hverandre stort sett hver dag, til ikke en gang å si hei på daglig basis.

Av respekt for kona ønsker han ikke å dele seng med andre kvinner inne på gården. Han tror derimot ikke det kommer til å bli et problem med de andre deltakerne, men håper å finne en løsning, dersom noen skulle ha innvendinger på valget hans.

Jahn Ivar «Mini» Jakobsen (55), tidligere fotballspiller

KLAR BESKJED: Jahn Ivar «Mini» Jakobsen har fått en tydelig beskjed fra døtrene sine om hva han må unngå inne på gården. Det er han spent på om han klarer. Foto: Espen Solli / TV 2

Jahn Ivar «Mini» Jakobsen vurderte å takke nei, da han ble spurt om å være med på Farmen kjendis. En usikkerhet knyttet til kjendiser som tidligere har vært med, og mye intriger på gården, gjorde at han var i tvil på om dette var noe for han.

Da han derimot så forrige sesong, endret han mening.

– Da jeg så gjengen som var med i fjor tenkte jeg: De der kunne jeg vært med, der hadde jeg klart meg fint. Og da de spurte, sa jeg at jeg ønsket å være med, forteller han på telefon med TV2.no.

Til tross for at han var noe i tvil, har han forsøkt å forberede seg godt han kan. Deriblant har han benyttet seg av et godt redskap fra en tidligere Farmen-deltaker.

– Jeg har prøvd å se hvor lenge jeg klarer å holde et melkespann på to kilo, med blandet suksess. Det var tyngre enn jeg trodde.

– Dessuten har jeg fått tak i øksa fra Finn Olav Odde i 2014. Det er ei kasteøks. Jeg skaffet den for å prøve å kjenne litt på hvordan det var. Jeg traff blink flere ganger, men så flyttet jeg meg en halvmeter og da bommet jeg så det sang. Ellers er jeg ganske blank, innrømmer han.

Av sine to døtre har han fått klar beskjed om hva han må unngå inne på gården.

– De er enige om at jeg ikke må ha en mening om alt, og at jeg ikke trenger å være med på alle krigene og diskusjonene. Vi får se hvordan det går, ler han.

– Jeg skal prøve å ikke være for mye av meg selv i starten. Jeg klarer nok ikke være en grå mus, men hvis det ikke holder å være seg selv, da sliter jeg. Målet er å oppføre meg, og komme godt ut av det som person. Neste delmål er å nå finaleuka, og det tredje er å vinne.

Farmen kjendis kan du se på TV 2 i 2022.