Sp-opprøret: Ordfører fikk ikke holde tale på 17. mai

Det er det omstridte vedtaket om å legge ned grendeskoler og et nytt forslag om å legge ned aldershjemmet i bygda, Sønsterud, som er årsaken.

Dette fikk et enstemming menighetsråd til å vedta at de ikke ønsket ordføreren som taler.

Det var avisen Østlendingen som først skrev om saken.

Menighetsrådet grep inn

LANDSKJENT: De gamle på Sønsterud har blitt truet med nedleggelse gang på gang. Foto: Privat

– Dette går ikke bare på ordføreren, men på de som håndterer sakene om nedleggelser av skoler og aldershjemmet på Sønsterud. Det er respektløst at de gamle nå skal oppleve usikkerhet igjen. Derfor ville vi ikke at ordføreren skulle ønske velkommen til arrangementet vårt foran utegudstjenesten ved Vermundsjøen, sier Anne Bredvold som er medlem av Menighetsrådet.

Ordfører Kari Heggelund, tok beskjeden om at hun ikke var ønsket som taler til etteretning.

– Jeg synes dette er beklagelig, men vil ikke gjøre noe mer ut av saken, sier hun.

– Hva tenker du om at du ble avvist som 17. mai-taler foran en gudstjeneste av politiske grunner?

– Jeg er for en åpen og inkluderende kirke. Så får det eventuelt bli opp til Kirkens fellesråd å ta dette internt, sier ordføreren.

VOND: For beboerne på Sønsterud er det en stor påkjenning å bli truet med nedleggelse gang på gang. Foto: Olav Wold

Anne Bredvold i Menighetsrådet sier ordføreren var velkommen til arrangementet som privatperson.

Ikke personlig

– Dette går ikke på henne personlig. Vi reagerer på politikken som føres i forhold til oss som bor i grendene. Hvem skal tale de eldres sak om ikke vi reagerer, spør hun.

Det nye forslaget om å legge ned aldershjemmet på Sønsterud kom fra Styringsgruppa for bærekraftprosjektet i kommunen, bare et halvt døgn etter at flertallet i kommunestyret vedtok videre drift, for rundt en uke siden. Dette har skapt ny uro og usikkerhet blant de eldre, som har levd med nedleggings-trusselen hengende over seg i årevis.

– Dette er ufin behandling av våre eldre. Og helt uforståelig, sier lederen i Støttegruppen for aldershjemmet, Geir Beck.

STRIDENS KJERNE: Her er aldershjemmet, Sønsterud, som er foreslått nedlagt flere ganger.

Ordføreren sier det nye forslaget er framlagt foran et ekstraordinært kommunestyremøte som avholdes 25. mai. Der skal kommunens spareplan vedtas.

Bakgrunnen er at Åsnes har en gjeld på over en halv milliard kroner og risikerer å havne på den såkalte Robek-lista.

– To av tre utvalg i kommunen har gått inn for nedleggelse av Sønsterud. Dermed er vi pålagt å ta opp forslagene i kommunestyret igjen, sier ordføreren.

Fortvilende

– Men forstår du ikke at folk reagerer når forslaget om nedleggelse kommer et halvt døgn etter at flertallet i kommunestyret har vedtatt videre drift?

– Jo. Det er fortvilende for de eldre. Det synes jeg også. Men hvis vi ikke klarer å vedta spareplanen havner kommunen trolig på Robek-lista. Og årsaken til at saken kommer opp igjen er at enkelte politikere har stemt for en ting i utvalgene og endret stemme i kommunestyret, sier Heggelund.

Avisen Østlendingen skriver at det var sognepresten som var budbringer og ga beskjed til ordføreren om at hun ikke var ønsket som 17. mai-taler..

– Jeg synes ikke det var et trivelig oppdrag. Men når Menighetsrådet gjorde et slikt vedtak, var det greit nok at jeg tok på meg oppdraget som budbringer ut fra hensyn til begge parter, sier sogneprest David Andre Tys til avisen.

Det er fortsatt full strid etter vedtakene om nedleggelsene av to grendeskoler i Senterparti-kommunen. Bygdefolket samler nå inn underskrifter, noe som kan munne ut i et innbyggerforslag om å redde skolene.