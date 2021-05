Flertallet i Qatar-utvalget anbefaler ikke boikott

Ifølge Dagbladet skal tolv av 14 medlemmer i Qatar-utvalget bestemt seg for at de ikke anbefaler boikott av det omdiskuterte mesterskapet.

NRK meldte tirsdag formiddag at kilder hadde fortalt dem at flertallet i utvalget ikke stiller seg bak en boikott. TV 2 sitter på samme opplysninger som statskanalen.

Dagbladet har fått tilgang på rapporten, hvor det kommer frem at tolv av 14 medlemmer ikke anbefaler en boikott av mesterskapet.

Alle i utvalget er enige om at Qatar ikke burde fått VM.

Ifølge Dagbladet har Tom Høgli stilt seg bak flertallet som mener boikott er feil virkemiddel. Han skal likevel ha stilt krav til tiltak og forbedringer fra Qatar.

Utvalgets leder Sven Mollekleiv leverer sin rapport til fotballpresident Terje Svendsen i dag. Klokken 12.30 er tidspunktet for overleveringen, som vil skje under en livesending, som etterfølges av en pressekonferanse med Mollekleiv og Svendsen.

Selv om utvalget går imot boikott, betyr ikke dette at en boikott ikke vil skje. Det er det de stemmeberettigede under det ekstraordinære fotballtinget 20. juni som avgjør.

Dette er personene i utvalget: Sven Mollekleiv: Lang erfaring med internasjonale spørsmål, konflikter, mekling og håndtering av store, komplekse spørsmål. Lang fartstid i Røde Kors nasjonalt og internasjonalt. Kjenner idretten godt. Tom Høgli: Toppklubbrepresentant Ole Kristian Sandvik: Supporterrepresentant, styremedlem i Norsk Supporterallianse (NSA). Gina Barstad: Supporterrepresentant. Erlend Hanstveit: Leder av NISO. Magnus Sverdrup: Leder seksjon internasjonal avdeling, NIF. Kjersti Løken Stavrum: Adm. direktør i Stiftelsen Tinius, samfunnsdebattant, tidligere leder av presseforbundet, styremedlem KFUM Steinar Krogstad: LO/Fellesforbundet, erfaring internasjonalt fagforeningsarbeid Pia Goyer: Menneskerettighetsjurist, tidligere seniorrådgiver i sekretariatet i etisk råd i Oljefondet Tore-Christian Gjelsvik: Styreleder NFF Hordaland/leder kretsledernes arbeidsutvalg Gro Langdalen: Styreleder NFF Akershus Cato Haug: Styreleder Norsk Toppfotball (NTF) Hege Jørgensen: Daglig leder Toppfotball Kvinner (TFK) Kari Lindevik: Styreleder Divisjonsforeningen (DF)

Grasrotopprør sørget for at boikott-spørsmålet ble reist

Da Norges Fotballforbund (NFF) arrangerte fotballtinget i mars ble det bestemt at Qatar-spørsmålet skulle avgjøres under et ekstraordinært fotballting 20. juni.

I den sammenheng valgte NFF å sette sammen et utvalg som skulle komme frem til om boikott av Qatar-VM var riktig virkemiddel.

Både FIFA og Qatar har vært under sterkt press fra menneskerettighetsorganisasjoner helt siden tildelingen av mesterskapet.

FIFA har også måtte svare på spørsmål om måten landet ble tildelt det store mesterskapet.

Da The Guardian publiserte en artikkel hvor det kom frem at 6.500 arbeidere hadde mistet livet i landet siden tildelingen av mesterskapet tok det fullstendig fyr.

I Norge vokste det raskt frem et grasrotopprør som mente at Norges landslag burde boikotte mesterskapet. På Norsk Supporterallianses hjemmeside står det at 59 klubber hittil har bestemt seg for å stemme for boikott.