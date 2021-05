I dag startet rettsaken mot den syriske 16-åringen som er tiltalt for terrorforberedelser og terrordeltagelse.

Den syriske gutten ble pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste 4. februar i år og er tiltalt for terrorforberedelser og deltagelse i terrororganisasjonen IS.

16-åringen nekter straffskyld og guttens forsvarer, Andreas Berg Fevang, avviser at hans klient hadde terrorplaner.

Søk på nettet

Ifølge aktoratet ved statsadvokat Marit Formo har 16-åringen brukt internett aktivt. Blant annet for å lære seg om hvordan sprengstoff lages. Formo anfører at internettaktiviteten beviser at gutten hadde terrorplaner.

Nettsøkene skal ha blitt gjort på guttens telefon og Ipad. Hvorvidt det er 16-åringen selv som har gjennomført nettsøkene vil bli et bevistema i retten.

– Vi mener bevisene i saken viser at tiltalte hadde terrorhensikt, sier Formo.

I sitt innledningsforedrag påpeker statsadvokaten at hun mener forberedelsene ikke dreier seg om «uskyldige, hverdagslige forberedelser» og at han derfor bør rammes av straffebestemmelsene i tiltalen. Deretter kommenterte hun kort den eventuelle radikaliseringsprosessen.

– Ingen er født terrorist, det vil alltid være noen som har påvirket, sier statsadvokaten.

– Det er tale om et barn

Forsvareren ber retten huske på at denne saken dreier seg om et barn, og at det bør tas hensyn til det. Fevang ber retten vurdere om den tiltalte bør vurderes annerledes i forhold til om det hadde vært snakk om en voksen.

– I skyldspørsmålet må retten forsøke å sette seg inn i hodet til vedkommende, sier forsvareren.

Fevang påpeker at en eventuell radikalisering vil bli tema i retten. I tillegg vil det vies mye tid til de digitale beslagene som blant annet utgjør søkene på internett.

– Et sentralt spørsmål vil være innholdet gir uttrykk for tiltaltes vilje eller om det ikke bør tolkes bokstavelig, sier Fevang.

Det er satt av ni dager til saken til rettssaken og tiltale selv skal forklare seg i dag.