Vant Kompani Lauritzen – innrømmer én stor utfordring under innspillingen

Etter tre lange og tøffe uker på Setnesmoen leier i Åndalsnes, var det skuespiller Carl Martin Eggesbø som stakk av med seieren i Kompani Lauritzen – foran Linnéa Myhre (31), Siri Avlesen-Østli (37), Jakob Schøyen Andersen (31) og Håvard Tjora (43).

Ved målstreken sto alle de tidligere deltakerne og applauderte 25-åringen idet førsteplassen var i boks.

– Akkurat nå er jeg veldig stolt. Veldig, veldig stolt. Det har vært en ganske spesiell periode med forskjellige utfordringer og mye bra folk. Det kommer nok til å gå litt tid før jeg faktisk innser at jeg har gått til topps, sier Eggesbø.

HEDRES: Eggesbø mottar utmerkelse fra oberst Dag Otto Lauritzen. Foto: Matti Bernitz

Sliten vinner

Det er en litt avmålt, sliten og kald kompanijeger TV 2 snakker med over telefon kort tid etter finalen.

– Jeg er sliten nå, det må jeg innrømme. Det har vært jevnt og trutt hele veien. Hver gang man har kommet i mål, så er det videre til neste utfordring med en gang.

– Akkurat nå står jeg her klissvåt helt opp til navlen, for jeg har vasset gjennom et vassdrag. Så jeg er veldig glad, men også veldig sliten og kald, sier skuespilleren, og legger til at han gleder seg til en varm dusj og mat.

VINNER: Carl Martin Eggesbø etter finalen i Kompani Lauritzen. Foto: TV 2

Vinneroppskriften

25-åringen forteller at han gjennom oppholdet har prøvd å ikke tenke for mye, og tatt én dag av gangen. Han tror det kan være vinneroppskriften.

– Det er noe jeg har gjentatt veldig mange ganger for meg selv, og også høyt, og det er at jeg ikke skulle gi opp – og at jeg ikke skulle tenke på de tingene jeg ikke kunne gjøre noe med.

– Jeg har prøvd å ikke tenke for mye, men bare være til stede og gjøre noe med det jeg kan gjøre noe med akkurat her og nå. Og det har holdt meg gående. Når jeg har vært sliten og ikke har fått til ting, så har jeg fortsatt å prøve og ikke gitt opp, forklarer han.

FINALISTER: Fem fornøyde kompanijegere. Foto: Matti Bernitz

Den verste opplevelsen

Skuespilleren innrømmer at han til tider vurderte å reise hjem. Men, ikke fordi oppgavene har vært for krevende ...

– Jeg er jo litt sånn sadist på egne vegne, så jeg liker at det er tøft (...) Jeg har vært mer irritert, og har hatt lyst til å reise hjem fordi jeg har synes at det har vært provoserende å bli behandlet som jeg har blitt. Nå har jeg blitt vant til det, men i starten så synes jeg det var veldig vanskelig, sier han.

I den syvende episoden av Kompani Lauritzen måtte deltakerne gjennom BOBs hus. Eggesbø mimrer tilbake til dagen han beskriver som sin verste opplevelse.

– Det var rett og slett en utfordring hvor du ble så sliten at uansett hvor mye du prøvde, så gikk du på en smell. Jeg klarte å berge meg noenlunde gjennom, men jeg har aldri noensinne vært så sliten.

Vil takke en tidligere deltaker

Avslutningsvis ønsker den ferske Kompani Lauritzen-vinneren å takke de andre finalistene, og innrømmer samtidig at det er én helt spesiell person han har savnet på kaserna.

– Jeg må si at jeg har savnet Margrethe gjennom den siste tiden, fordi hun var en gledesspreder. Det er veldig mange jeg har savnet som har måttet forlate oss i løpet av programmet, hyller Eggesbø.

Margrethe Røed (44) røk ut i Kompani Lauritzens fjerede episode, etter dimmekamp mot Ulrikke Brandstorp (25).

– Det har vært en veldig spesiell opplevelse, så det kommer nok til å ta litt tid å komme seg videre. For nå er vi en familie – nå er vi et kompani.

KOMPANI LAURITZEN 2021: Jakob Schøyen Andersen, Vegars Harm, Linnéa Myhre, Morten Hegseth, Carl Martin Eggesbø, Bernt Hulsker, Siri Avlesen-Østli, Edward Schultheiss, Håvard Tjora, Vida Lill Berge, Ulrikke Brandstorp, Christine Dancke, Faten Mahdi al-Hussaini og Margrethe Røed. Foto: Matti Bernitz/TV 2

