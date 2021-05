NRK flytter fra Marienlyst til Ensjø: — Strålende nyheter

NRK flytter hovedkontoret sitt fra Marienlyst til Ensjø i Oslo.

– At NRK blir i Oslo, her på Ensjø, er rett og slett strålende nyheter for Oslo, for NRK-ansatte og ikke minst for nærmiljøet og for hele Norge, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) når han forteller pressen om flyttingen tirsdag formiddag.

Han sier at plasseringen av NRK har stor betydning for hvordan mediehuset løser sitt samfunnsoppdrag.

– Fra det ble kjent at NRK skulle flytte fra Marienlyst, har Oslo kommune jobbet aktivt for å beholde rikskringkasteren her i Oslo. Vi har hatt veldig tett dialog med NRK hele veien og bidratt med lokalkunnskap om de ulike områdene i Oslo, sier Johansen.

GLAD BYRÅDSLEDER: Oslos byrådsleder Raymond Johansen er strålende fornøyd med at NRK-organisasjonen skal flyttes til Ensjø.

- Veldig, veldig glad for

Mange ulike lokasjoner har vært med i vurderingen, men nå er det altså besluttet at det er Ensjøveien 3, 5 og 7 som blir mediehusets nye adresse.

Det er NRKs generalforsamling som har gitt grønt lys for kjøpet. Eiendommen kjøpes fra Ferd Eiendom og Axer Eiendom, til en prislapp på 800 millioner kroner, skriver NRK.

– Konklusjonen er jeg veldig, veldig glad for. Vi er på ett av høydedragene som er typisk for Oslo, krysningspunktet mellom Kampen, Ensjø og Tøyen, med veldig kort avstand til sentrum, sier byrådslederen når han møter pressen.

– Det er et navn det er å lære seg først som sist. Normannsløkka vil snakkes om slik vi i dag snakker om Marienlyst, sier kulturminister Abid Raja (V) når de redegjør for flyttingen.

– Dette er en stor dag! En historisk dag for NRK, og en historisk dag for hele Norge, sier han videre.

— Viktig bidrag

Kulturminister Abid Raja (V) i NRKs generalforsamling sier dette om beslutningen:

– NRK er en av våre viktigste samfunnsinstitusjoner. Nå og i årene som kommer er utfordringen å treffe norske seere, lyttere og lesere som kan velge hva de vil, når de vil, fra et globalt innholdsmarked. For å lykkes må NRK ha gode vilkår for utvikling og innovasjon. Et moderne hovedkontor på Ensjø, øst i Oslo vil bli et viktig bidrag til dette, sier Raja i en pressemelding fra Kulturdepartementet.

De har hatt over 100 tomter til vurdering, hvorav 30 er blitt gått nøye gjennom det siste året.

NYTT: Denne illustrasjonen viser en annen mulighet for NRK-bygget på Ensjø. Foto: NRK

Generalforsamlingen konkluderer med at tomten på Ensjø er svært godt egnet for nytt hovedkontor for NRK.

NRKs kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier at de to viktigste vedtakene kom 5. mai i fjor, da de fikk fullmakt til å selge tomta på Marienlyst.

Kringkasteren satt seg da et mål om å finne en ny tomt innenfor ett år, noe de nå har gjort.

TRE ADRESSER: NRK har kjøpt Ensjøveien 3, 5 og 7. Slik ser det ut der i dag. Foto: NRK

– Bygget i seg selv er ikke i seg selv viktig, men et bygg som er stoppere og bremser på videre utvikling, innovasjon og samhandling og ikke minst samarbeid med andre parter, for NRK er helt avhengig av kompetanse fra små og store utenfor, sier Eriksen tirsdag.

Han var også opptatt av at bygningene ivaretar miljø- og klimastandarder, blant annet så de ikke må bruke 40 millioner i strømkostnader hvert år.

Den nye tomta skal huse to tredjedeler av NRKs ansatte.

MØTER PRESSEN: Kulturminister Abid Raja, kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, NRKs styreleder Birger Magnus og byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, møter pressen om tomtevalget klokken 11.30. Foto: Gorm Røseth

– NRK er og skal være i hele landet, men vi trenger et hovedkontor som er attraktivt å jobbe i, attraktivt for publikum og attraktivt å samarbeide med.

I området rundt NRKs nye tomt er det transportårer og sykkelveinett i alle retninger. Ensjø T-bane ligger i umiddelbar nærhet og Tøyen T-bane kun 5-10 minutters gange unna.

Kringkastingssjefen understreker likevel at det er en god stund til NRK kan flytte inn i sitt nye hovedkontor.