Berge om å legge opp: – Kan jeg egentlig noe annet enn å bryte?

Han hadde drømt om å avslutte med stil, med et siste OL på merittlista. Å få oppleve den samme lykkefølelsen han hadde da han tok en historisk bronsemedalje under sommerlekene i Rio for fem år siden.

Jubelbildet fra mesterskapet i Brasil har han sett på ofte. Det har vært motivasjonen til å fortsette å jobbe hardt hver dag, trosse en stadig vondere kropp, og være borte fra familien.

RIO DE JANEIRO, BRASIL 2016: Stig-Andre Berge tok en historisk bronsemedalje i bryting etter å ha vunnet over Rovsjan Bajramov fra Aserbajdsjan i Rio de Janiero. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Jeg har hatt det bildet fra Rio med meg. Jeg hadde så lyst til å oppleve den følelsen igjen. Yes, jeg klarte det, sier Berge til TV 2.

Bryteren har hatt kniven på strupen i tidligere kvalifiseringer, og likevel klart å ta seg til tre OL på rad. Den siste gangen ville det seg ikke. Han tapte kvalifiseringskampen mot Murad Mammadov i Bulgaria.

Men selv om skuffelsen over å mislykkes i siste OL-kvalik var stor, har den 37 år gamle bryteren fått et litt annet perspektiv.

– Når du faktisk mislykkes med det du har jobba for i fem år, så raser det. Men når jeg kommer hjem, så er det en annen situasjon. For så fort jeg ser sønnen min, så glemmer jeg det. Da er det ikke så viktig lenger, sier 37-åringen.

Legger opp etter 20 år på toppnivå

Valget er tatt. Stig André har bestemt at dette blir hans siste sesong på brytematta. Om noen uker blir han tobarnsfar, og det er flere som trenger ham hjemme.

– Livet vårt dreier seg stort sett om Stig André Berge hver dag, og jeg gleder meg til å legge det bort. At livet nå kan dreie seg om de jeg er glad i, og ikke bare om meg selv, sier Oslo-gutten ettertenksomt.

I tillegg til OL-bronsen fra 2016 har han tatt VM-bronse og tre EM-sølv. Men jakten på nye medaljer har kostet for familiefaren, for det er ikke lett å prioritere trening foran familien.

– Det er andre ting som betyr noe. Som toppidrettsutøver må jeg innimellom si til sønnen min: «Vi skal gå ut og ake, men pappa må trene først». Men nå ser jeg frem til å kunne ta hensyn til de rundt meg, ikke bare at de skal ta hensyn til meg, sier Berge.

Skremmende å legge opp

Men selv om han har mye å se frem til nå som de blir en familie på fire, er det ikke bare enkelt å ta steget vekk fra toppidretten, og inn i det sivile liv.

– Det er spennende å gå inn i neste steg av livet, men for meg er det litt skremmende, sier Berge før han tar en tenkepause.

– Den dagen jeg legger fra meg drakta så... husk at jeg har gjort dette her i 20 år på det nivået jeg holder på nå. Kan jeg egentlig noe annet, det er spørsmålet, sier Berge og ser seg rundt i brytehallen.

Sønnen vil følge i pappas fotspor

Stig André kommer selv fra en brytefamilie. Sønnen Niklas har fått prøve seg på noen brytegrep mot pappa, og kanskje kan han også få glede av sporten.

– Han har ekstremt lyst til å bli bryter, og når vi bryter sammen så sier han «Pappa, jeg skal bli stjerne», jeg vet ikke hvor han har det fra, sier Berge med et smil.

FAR OG SØNN: Niklas og Stig André koser seg på tur. Foto: Privat

Sønnen på tre år skal få lov til å bli bedre kjent med idretten som faren elsker, men noe press blir det ikke.

– Han skal få muligheten til å prøve, så får han bestemme selv om han har lyst til å fortsette eller ikke. Jeg skal legge til rette for at begge barna mine skal få drive med det de ønsker. De skal få utfolde seg og få vise hva de er gode til, sier den kommende tobarnsfaren.

Sikker på at noen tar over

Berge har vært en bærebjelke i det norske brytemiljøet. Når han legger opp til høsten er det med en visshet om at bryte-Norge er i vekst, og han er trygg på at at noen tar over.

– Når jeg går ut den døra så står det flere som er klare for å vise seg frem. Vi har Morten Thoresen og Felix Baldauf som er europamestere, og på jentesiden er det Grace Bullen.

Familien Berge blir snart fire + hunden. Foto: Privat Les mer Mer tid til dette, er noe Stig André Berge ser fram til. Foto: Privat Les mer Sønnen til Stig André Berge vil også bli en stjerne. Foto: Privat Les mer

37-åringen er takknemlig for det han har fått oppleve som aktiv bryter i over 20 år, i et miljø som betyr enormt mye for ham.

– Hvis jeg hadde gitt meg etter Rio, så var det ikke så mange som var der oppe, men nå er vi der. Og det har vært sinnsykt kult å være med på den reisen, å ha vært med på å bygge opp norsk bryting. Selvfølgelig kommer jeg til å savne det, sier Berge.

Klarer ikke motstå VM på hjemmebane

Selv om han måtte se OL-billetten ryke er det fortsatt en siste mulighet til å kjenne på mestringsfølelsen mot verdens beste. VM på Jordal Amfi i oktober. Og det er ingen tvil – der vil Stig André Berge avslutte en stor idrettskarriere.

– Jeg har trent i 20 år så om jeg trener i to måneder til har ikke så mye å si. Det å få avslutte på Jordal med fullstappet arena. Å være med på å skape litt brytefeber i Norge. Det skal jeg få oppleve, sier han med et smil.

HJEMMEGYM: Bryter Stig-André Berge trener hjemme i garasjen på Rælingen. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

TRENING: Her er Berge i aksjon på trening på Lambertseter. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2 Les mer PÅ TRENING: Berge i aksjon i hallen på Lambertseter. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2 Les mer

DEN GJEVESTE MEDALJEN: Stig André Berge, slik vi husker ham fra OL i Rio. Nå skal han finne nye mål, i det sivile liv. Foto: Jack Guez