Slik kan tabellen se ut før siste serierunde: – Vi lot døra stå åpen

To runder gjenstår av Premier League-sesongen 20/21. Manchester City har sikret ligatittelen. Sheffield United, West Bromwich og Fulham har allerede rykket ned.

Derimot er det langt fra avgjort hvem som tar Champions League-plassene til neste sesong.

Skjebnekampen

Før runde 37 sparkes i gang ser tabellen slik ut for de tre klubbene som kjemper:

3. Leicester, 66 p.

4. Chelsea, 64 p.

5. Liverpool 63 p.

Kun tre poeng skiller lagene som kjemper om de siste plassen blant topp fire. Mindre spennende blir det ikke når Chelsea og Leicester møtes på Stamford Bridge tirsdag kveld.

Det betyr at selv om Liverpool er bak, så har de alt i egne hender. Og med Burnley og Crystal Palace i de to siste bør det være mulig for Jürgen Klopp & Co. Tyskeren selv tar ikke lett på oppgaven.

– Vi spiller mot Burnley i neste kamp. Jeg liker ikke snakket om at vi allerede har klart det. Det er respektløst. Søndag blir en finale for oss hvis vi klarer oss mot Burnley, uttalte Klopp på pressekonferansen tirsdag.

Ulike scenarioer før siste runde

Oppgjøret mellom Chelsea og Leicester vil bli avgjørende. Gitt at Liverpool klarer å ta tre poeng mot Burnley onsdag vil tabellen se slik ut før den 38. og siste runden.

Chelsea slår Leicester:

3. Chelsea, 67 p.

4. Liverpool, 66 p.

5. Leicester, 66 p.



Uavgjort i Chelsea og Leicester:

3. Leicester, 67p.

4. Liverpool, 66p.

5. Chelsea, 65p.

Leicester slår Chelsea:

3. Leicester, 69 p.

4. Liverpool, 66 p.

5. Chelsea, 64 p.

Leicesters tøffe kampprogram

Dersom Leicester vinner mot Chelsea topp fire-plassering allerede være sikret. Det er manager Brendan Rodgers fullt klar over.

– Vi har lyst til å spille Champions League og det må vi fikse selv. Vår jobb er å skaffe et godt resultat. Hvis vi vinner, så er vi der. Fantastisk. Men hvis ikke, så går vi til den siste kampen, sa Rodgers på pressekonferansen før storkampen.

Blir det tap mot Chelsea, så venter det en tøff kamp også i siste serierunde. Da kommer Tottenham på besøk til King Power Stadium.

Chelseas mulighet for revansje

De kongeblå fra London tapte mot Leicester i helgens FA-cupfinale og er trolig lystne på revansje. Thomas Tuchel mener de kan skylde seg selv for situasjonen de nå er i.

– Det er vår feil at det nok en gang er så jevnt. Vi lot døra stå åpen, og Liverpool fikk en fot innenfor døra. Det er slikt de gjør. Men vi må fullføre jobben, nå må vi nullstille oss. Vi må se bort fra de andre resultatene og feste lit til oss selv, sier Chelsea-manageren.

På den samme pressekonferansen trakk tyskeren fram 0–1-tapet forrige uke mot Arsenal, som et skjær i sjøen for Chelseas del.

I siste serierunde skal Chelsea spille borte mot Aston Villa.