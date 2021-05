Betydelig utbrudd i Trondheim igjen

33 korona-smittede i løpet av de fire siste dagene bekymrer kommuneledelsen i byen som har vært en grønn sone over lang tid.

Noen av smittetilfellene er helt nye. Andre knyttes til tidligere utbrudd. Nå fryktes det et større utbrudd.

Kommunedirektør Morten Wolden sier til Adresseavisen at det er et smitteutbrudd i kommunen, og at det har vært en oppblomstring spesielt søndag og mandag.

Fredag ble det registret seks nye smittede, mens tallene for lørdag og søndag er henholdsvis fire og ni. 17. mai ble det registrert 14 nye koronasmittede. Det ble gjennomført 1.837 tester i kommunen de tre dagene.

– Vi har et betydelig smitteutbrudd i Trondheim, sier kommunedirektør Morten Wolden til Nidaros.

— Ny situasjon



Han sier det er mer smitte i nærliggende kommuner og flere utbrudd i Trondheim.

– Jeg kan ikke her gi detaljer om utbruddene, men det er flere smittede i Trondheim nå enn vi har hatt den siste tiden. Det er klart vi har en ny situasjon her nå, sier Wolden.

Onsdag skal formannskapet i kommunen behandle en ny koronaforskrift som ifølge NRK vil være preget av den nye oppblomstringen i kommunen.

– Vi har allerede en streng forskrift i Trondheim. Det blir opp til kommuneoverlegen og politikerne å vurdere.

Var blant Europas grønneste

Trondheim har, siden store utbrudd ved årsskiftet, hatt gjennomgående lave smittetall. Gjennom noen måneder har kommunen vært regnet som en av Europas grønneste soner. Og folk har kunnet, i motsetning til Oslos innbyggere, gå på restaurant, treningssentre og andre møtesteder, med noen begrensninger dog.

På 17. mai ble det observert større ansamlinger av festglade folk. Mange trakk ut i det fine været. Bykjernen kokte litt, selv om det selvfølgelig var langt unna en vanlig nasjonaldag.

Alle arrangement og private samlinger på Røros ble avlyst på nasjonaldagen. Kommuneledelsen besluttet før helga å ta strenge grep grunnet det pågående utbruddet i nabokommunene Os, Tynset og Alvdal.

Og blant annet ble påbudt å bruke munnbind innendørs på offentlig sted.

Bekymring blant helsepersonell

Tillitsvalgte ved St Olavs hospital i Trondheim uttrykker bekymring for vaksinetempoet overfor Adresseavisen tirsdag.

Denne uken skulle alle ha fått tilbud om første dose, men kun halvparten av alle ansatte i Helse Midt-Norge har fått det, ifølge de tillitsvalgte Berit Grandaunet og Vivi Bakkeheim.

– Jeg er bekymret for ferieavviklingen når vi kun har fått 50 prosent vaksinedekning. Vi har blant annet syv-åtte leger på revmatologisk avdeling som går uvaksinert, sier en av dem til avisa.

De tillitsvalgte mener St Olavs hospital har for lav vaksinedekning sammenliknet med andre store sykehus.