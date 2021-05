Norsk utenlandsproff vender hjem

25-åringen går tilbake til sin tidligere klubb fra 1. juli etter at kontrakten med West Ham går ut. Det bekrefter Sandviken tirsdag morgen.

– Jeg savnet familie, venner og kjæreste her hjemme. Sandviken har et veldig spennende prosjekt, og det passer perfekt at jeg kan spille i en klubb som virkelig er i posisjon til å kjempe om gull, sier Kvamme, som har skrevet under en tre-årskontrakt med Sandviken.

Hovedtrener Alexander Straus er veldig fornøyd med signeringen.

– Det betyr veldig mye at det er en profil og landslagspiller som returner til oss. Det vil oss veldig mye, sier Sandviken-treneren.

Opprustning i Sandviken

Tidligere i vår har de blant annet sikret seg landslagsspillerne Tuva Hansen og Vilde Bøe Risa.

– Jeg mener Sandviken er en klar gullkandidat. Det er et veldig godt lag, med en god trener og et godt støtteapparat, sier Kvamme.

– Det er naturlig at vi ønsker å kjempe i toppen. Vi kan ikke styre hva resten av lagene gjør. Men vi kommer til å bli bedre, og vil gi utordringer for konkurrentene våre, legger Straus til.

Sandviken har i tillegg blitt enig med SK Brann om et samarbeid fra og med neste sesong.

– Det hadde vært en drøm å få spille Champions League på Brann Stadion, sier Kvamme.

– En utøvende ledertype

Forsvarspilleren signerte for West Ham sommeren 2019, fra Sandviken. I årets sesong spilte hun 19 kamper, og noterte seg for to målgivende i den engelske toppdivisjonen for kvinner.

– Cecilie er en spiller som har en veldig entusiasme i spillet sitt. Høy frekvens og intensitet både offensivt og defensivt. Hun har stor kapasitet, løper mye og fort. For meg er hun en utøvende ledertype, hun går foran i måten hun spiller på og gir alltid 100%, roser treneren.

Kvamme har tilbragt majoriteten at av sin proffkarriere i Arna-Bjørnar. Der spilte hun seks sesonger fra 2012 til 2018. Bergenseren har også fem landskamper for Norges A-landslag.

Så sent som mandag hentet Sandvikens toppserie-rival Avaldsnes, Karina Sævik hjem fra proffspill i tyske Wolfsburg.