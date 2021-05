«Paradise»-Carl Aksel erkjenner straffskyld for bedrageri, hvitvasking og ruskjøring

Jansen er tiltalt for grov hvitvasking, bedrageri, og ruspåvirket kjøring.

Totalt er det 33 ulike forhold i tiltalen, og aktor Peter Kruszewski brukte 30 minutter på å lese opp tiltalen og få svar på hvordan de tiltalte stiller seg til spørsmålet om straffskyld.

«Paradise»-profilen erkjenner fullt ut straffskyld for alle forholdene i tiltalen, bortsett fra to der han erkjenner delvis.

De ulike forholdene har blitt begått mellom april 2018 og september 2019.

– Har vært på kjøret

Etter at aktors innledningsforedrag sier Jansens forsvarer, Petter Bonde, at Jansen ønsker en dom som innebærer narkotikaprogram med domstolskontroll. Det vil si at han kan drive rushabilitering mens han soner dommen.

Deretter inntar Jansen vitneboksen. Han er iført en hvit skjorte og en beige genser.

PARADISE HOTEL: Carl Aksel Jansen fikk sin første smak av livet i offentligheten som deltager i Paradise Hotel i 2016. Foto: Paradise Hotel

Han åpner sin forklaring med å redegjøre for at han har hatt et rusproblem, og at det kan gjøre det vanskelig for ham å huske alle detaljer i det han er anklaget for.

Blant annet synes han det er vanskelig å redegjøre for hva som skjedde de to gangene han ble stoppet av politiet for ruskjøring.

– Livet mitt har vært på kjøret, sier Jansen.

Nå er han derimot rusfri, sier han, og jobber med å få orden på livet sitt.

Han forteller retten at han er god til å prate for seg, og at han er od til å manipulere mennesker. Det er ikke noe han er stolt av, sier han, men han har utnyttet talentet sitt til å lure mange mennesker som står ham nær.

– Jeg føler skam for alt jeg har gjort, og jeg sliter med å prate om det. Jeg skal prøve, men alt det jeg har gjort viser hva som skjer når man har det sånn som jeg har hatt det, sier han.

Jansen blir spurt ut av aktor om de ulike forholdene. Ved flere anledninger har Jansen forledet venner til å ta opp lån for ham, eller til å oppgi BankID-opplysninger.

Jansen sier flere ganger at han ikke husker alle detaljene, og at han ikke kan gjøre rede for hvordan han fikk hendene på pengebeløpene han er tiltalt for å ha tilegnet seg.

Likevel sier han at han har en intensjon om å betale tilbake det han skylder.

– Min plan er å gjøre opp for meg å betale for meg, sier han.

Reagerte på overforbruk

Etterforskningen mot Jansen pågikk over lengre tid.

I fire av de siste fem årene har Carl Aksel Jansen hatt en inntekt på null kroner. Unntaket var i 2018, da han hadde 117.503 kroner, ifølge skattelistene.

Likevel har de som følger 25-åringen på sosiale medier, sett at han stadig har reist på utenlandsferier, kjørt fete biler og posert med klokker og dyre merkeklær.

Det er Jansens ekstravagante livsstil som har ført til at han tirsdag sitter i retten. Politiet stusset på hans merforbruk, og i september slo de til og pågrep ham. Realitykjendisen ble da siktet for bedragerier mot flere personer.

Fikk tak i BankID

Tre menn og tre kvinner er fornærmede i saken. Jansen er sammen med to andre menn i 30-årene tiltalt for å ha tilegnet seg over 4,5 millioner kroner på ulovlig vis.

Ifølge tiltalen har de tre mennene fått tak i ofrenes BankID-opplysninger og benyttet dette til å tappe kontoene deres for millioner av kroner. Politiet mener at ugjerningene skjedde fra april i 2018 og frem til august i 2019.

Ifølge tiltalen brukte Jansen pengene til blant annet å nedbetale gjeld og å kjøpe seg en bil.

Jansen er også tiltalt for grov hvitvasking ved å overføre penger til en rekke navngitte personer. I tillegg mener politiet at han har kjørt bil mens han var ruspåvirket, samt å ha kjørt uten gyldig førerkort ved to anledninger.

Tidligere straffedømt

For mange ble Jansen kjent gjennom to sesonger av realityprogrammet «Paradise Hotel».

Han har senere snakket åpent om da han ble utsatt for blind vold. Han har også vært åpen om alkoholproblemene sine i et intervju med Se og Hør.

Samtidig har 24-åringen vært i politiets søkelys.

I 2013 ble han straffedømt for å ha benyttet falsk identitet og for å ha oppbevart narkotika. I 2015, like før han deltok i «Paradise Hotel», ble han straffedømt for andre gang – for ruspåvirket kjøring og nye narkotikalovbrudd.

De siste årene har Jansen forsøkt å slå seg opp som artist. Duoen han er del av, har mer enn 20 millioner avspillinger på Spotify.

Sier han angrer

Jansen har flere ganger tidligere uttrykt anger for forholdene han nå møter i retten for.

På sin egen Facebook-profil skrev han senest i forrige uke at beklager, og at han jobber med å få kontroll på et rusproblem. Han skriver at han har vært på behandling i fem måneder og har våknet opp helt rusfri.

– Jeg vil først begynne med å si unnskyld og beklage til alle ofre i svindelsaken min. Selv om det ikke hjelper deres situasjon på noe som helst måte, må jeg for min egen del ta inn over meg det jeg har gjort, forsone meg med tanken på at jeg har vært kriminell, og gjøre opp for meg, skrev han.

Videre er han nå ifølge seg selv klar for å gjøre opp med de som er fornærmede i saken.

– Det jeg har gjort er helt uakseptabelt og jeg føler en ekstrem skam og anger, sier han og fortsetter:

– De syv-åtte siste årene har jeg levd et liv basert på løgn og bedrag. Jeg har lurt meg selv til å tro jeg er noe jeg slett ikke er.