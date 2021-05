Så lenge må du vente på sommervarmen

Det har vært mye grått vær i landet den siste tiden. Kjølige luftmasser fra Europa har gitt oss sur vind og byger store deler av mai. For Østlandets del ble det en kald og fuktig 17. mai-feiring.

Men nå kan det se ut som det ligger an til en bedring av været, hvis man smører seg med litt tålmodighet.

Sol, sky og regnsymbol

Denne uken vil fortsette i noe samme takt som tidligere denne måneden. Meteorolog ved StormGeo, Roar Teigen, forteller at vi får et variabelt skydekke jevnt over hele landet.

– Det blir ikke like mye regnbyger, men fortsatt noe. Været vil være det vi kaller helgarderende, altså både sol, sky og regnsymbol på samme tid, sier Teigen.

Han forteller at temperaturene vil ligge under 20 grader i hele landet, men kan likevel bli noe høyere enn det vi har sett til nå.

– Det blir et vær som legger seg midt på treet. Ikke knallvær, men ikke fryktelig elendig vær heller.

Håper på en god juni

Til deg som nå kanskje lengter stort etter sommeren, må du smøre deg med litt tålmodighet enn så lenge. Meteorologen kan ikke love sommervær i mai.

Men i slutten av mai er det likevel gode sjanser for en bedring av været. I Sør-Norge er det aller størst sjanse for fint og lett vær, og mindre nedbør.

– Jeg er litt mer redd for at Nord-Norge kan få mer pålandsvind og at det kan holde seg kjølig, sier meteorologen.

Mens Vestlandet legger seg på det jevne sammen med Østlandet, og vil få mye variasjon i været.

– Generelt ligger det an til å bli mer vær helt i slutten av mai. Ikke kjempevarme, men mer vårvær og helt ok temperaturer, sier Teigen.

Gled deg til juni!

Men meteorologen har likevel en gladnyhet om været vi får i juni.

– I juni er det ingenting som tyder på at det skal bli mye dårlig vær. Det ser faktisk ut til at det kan bli ganske bra vær i junimåned, generelt i hele Norge, sier Teigen.

Han kan til og med røpe at prognosene viser at vi mest sannsynlig vil få en bedre juni enn vanlig.

– Jeg har tro på at vi kan få en relativt tørr og fin sommer i junimåned, med kanskje litt over normaltemperatur.

Ingen grunn til misunnelse

Meteorologen påpeker at været de kommende ukene vil stort sett være likt for alle, og at ingen landsdeler peker seg ut som verken tapere eller vinnere.

– Ingen får veldig dårlig vær, men ingen får knallvær heller. Det blir stort sett likt.

Det gjelder også for områdene utenfor Norge.

– Per nå må du et godt stykke unna for å finne sommervarmen, da det har vært kjølig i store deler av Europa i hele mai, sier Teigen.