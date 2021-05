Fant mystisk lapp på Oslo-bibliotek: – Jeg kan si alt til deg og stoler på deg ...

«Vi etterlyser verdens beste mamma, som har glemt igjen dette fine kortet/bokmerket! Det venter hos oss. 1000 store klemmer fra Deichman Tøyen.»

Det skriver biblioteket Deichman Tøyen på Facebook.

Fredag forrige uke fant bokformidler Tara Reinertsens kollega et håndskrevet kort i en lånebok:

«Kjære mamma, du må vite at jeg er veldig glad i deg.

Du er alltid der for meg!

Jeg kan si alt til deg og stoler på deg.

Jeg er veldig glad for at du er mammaen min og jeg trenger deg.

1000 store klemmer fra Lina.»

BURSDAGSKORT: Det var denne lappen som de ansatte på biblioteket fant i boka. Foto: Tara Reinertsen

Pyntet med ananas

Trolig er kortet, som er datert til 21. juli 2020, blitt brukt som bokmerke og deretter blitt glemt igjen i boka.

På forsiden av kortet er det tegnet en ananas, skriver Avisa Oslo, som først omtalte saken.

Ingen spor

Reinertsen sier til TV 2 at de ansatte ikke husker hvilken bok kortet lå i, men at den ble funnet i ei bok som skulle sendes videre til et annet bibliotek.

PÅ JAKT: Bokformidler Tara Reinertsen ved Deichman Tøyen. Foto: Privat

– Vi tenker nok at bokmerket har blitt sendt rundt uoppdaget en god stund. Kanskje et halvt år, sier hun.

Biblioteket legger jevnlig ut bilder av morsomme bokmerker de finner i sine bøker, som blant annet er lapper med handlelister og dikt.

– Det merkeligste bokmerket som er funnet er et bind, sier bokformidleren, og understreker at bindet «heldigvis» var ubrukt.

Jakter på Linas mamma

Nå håper Reinertsen og de andre ansatte på Deicmans Tøyen at Linas mamma får kortet, og at mor eller datter tar kontakt.

PYNT: Kortet var dekorert med en håndtegnet ananas. Foto: Tara Reinertsen

– Vi ansatte spekulerte på om det kanskje var en bursdagsgave. Det er tegnet en pen ananas på forsiden som ikke synes så godt på bildet, og vi fant ingen andre merkedager som samsvarte, sier hun.