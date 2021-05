127 savnet etter at skip gikk ned da syklon traff India

127 personer er savnet etter at et skip gikk ned utenfor kysten av Mumbai da syklonen Tauktae traff India.

To redningsskip og flere helikoptre blir brukt i søket etter at fartøyet gikk ned, opplyser den indiske marinen.

273 personer var om bord i fartøyet da det ble drivende i kraftig vind mandag, og senere gikk ned.

Ifølge forsvarsdepartementet i landet ble 146 mennesker reddet fra fartøyet, som var i drift for et statlig oljeselskap. Leteaksjonen etter flere overlevende fortsetter utover tirsdagen i det som blir beskrevet som ekstremt krevende sjøforhold.

Veier ble til elver flere steder i India, som her i millionbyen Mumbai, da syklonen traff med stor kraft. Foto: Rajanish Kakade / AP / NTB

Veier ble til elver

Det var kraftig vind og store bølger da syklonen traff koronarammede India. Flere veier ble om til elver i syklonens herjinger.

Den voldsomme syklonen førte til vindkast på opp mot 185 kilometer i timen da den traff land i Gujarat.

Det har ført til oversvømmelser, veltede trær og store skader. Flere tusen er drevet på flukt i landet, som allerede er rammet av en av verdens verste koronakriser.

Det er foreløpig meldt om opp mot 20 døde i flere indiske delstater som følge av syklonens herjinger.

Syklonen er den kraftigste som har rammet delstaten på flere tiår. Flere steder er det strømbrudd på grunn av den kraftige vinden. I kystbyen Diu steg havnivået med tre meter.

I millionbyen Mumbai ble flere hundre koronapasienter på feltsykehus flyttet til tryggere lokaler før syklonen slo inn over byen. Flyplassen i byen ble stengt, og befolkningen ble oppfordret til å holde seg innendørs.

Syklonen skaper problemer for et India som allerede er rammet av en alvorlig koronakrise. Her en kvinne i munnbind med vann opp til livet i en gate i Mumbai. Foto: Rafiq Maqbool / AP / NTB

Skaper koronaproblemer

Den kraftige syklonen har forverret situasjonen for et indisk helsevesen som allerede var på bristepunktet på grunn av koronakrisen, som tar livet av rundt 4.000 mennesker daglig.

I Gujarat ble alle koronapasienter på sykehus innen fem kilometer fra kystlinjen flyttet. Rundt 200.000 mennesker ble evakuert i delstaten.

Et satellittbilde som viser syklingen Tauktae da den traff vestkysten av India.

Myndighetene i de rammede delstatene gjør alt de kan for å unngå at strømmen går for koronasykehusene og oksygenprodusentene.

Flere steder er den livsviktige vaksineringen satt på vent som følge av uværet.

– Denne syklonen er et forferdelig dobbelt slag for millioner av mennesker i India, som allerede er hardt rammet av koronasmitte og dødsfall, sier Udaya Regmi i Røde Kors og Røde Halvmåne.

Organisasjonen bistår i evakueringen av risikoområdene langs kysten, og for at koronapasienter ikke skal bli skadelidende.