Bomberyddere rykket ut for å fjerne landmine – fant noe helt annet

Den danske turgåeren slo alarm da hun kom over noe som lignet på en landmine. To timer senere fant politiet ut hva hun egentlig hadde funnet.

Det var mandag at kvinnen, som hadde gått tur på Anslet Strand i den danske byen Haderslev, ringte politiet.

Hun fortalte at hun hadde sett en gjenstand i vannkanten, og at hun trodde at det var snakk om en landmine.

Politiet bad den danske ammunisjonsrydningstjenesten om å fjerne landminen fortest mulig.

Deretter la de ut denne meldingen på Twitter:

– Patrulje avventer i øyeblikket Forsvarets bomberyddere på Anslet Strand, hvor en gammel mine har dukket opp. Skal hilse og si takk til borgerne som allerede har kommet innom for å tilby en kopp kaffe.

– På ingen måte sprengfarlig

Nærmere undersøkelser viste at det ikke akkurat var snakk om en landmine, men en betongkloss.

To timer etter alarmen gikk, la Sydjyllands Politi følgende melding ut på Twitter.

– 'Minen' viste seg å være en betongkloss som på ingen måte var sprengfarlig. Er fjernet på stranden.

Parasollfot eller bilfelg

En vaktsjef hos politiet forteller danske B.T at de tror at betongklossen kan være en parasollfot eller en gammel felg fra en folkevogn.

Han har ingenting å utsette på kvinnens reaksjon, og sier at måten gjenstanden lå på gjorde at den lignet på en landmine.

– Til tross for at betongklossen var helt ufarlig, fjernet bomberydderne den fra stranda, sier vaktsjefen.

Og:

– Den må sies å være helt ufarlig, med mindre man mister den på tærne.

Trodde hun fant håndgranat

TV 2 skrev i april om en tysk jogger som slo full alarm da hun fant det hun trodde var en håndgranat.

«Håndgranaten» lå i en bag hun hadde funnet i et skogsholt i Passau.

I virkeligheten var det et sexleketøy, akkompagnert av glidemiddel, to ubrukte kondomer i en boks, samt en USB-kabel.