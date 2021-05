Oslos byrådsleder varsler skjenkenyheter

I Oslo fortsetter smittetallene å gå ned. Forrige uke var smittenedgangen på 23 prosent, og antallet innlagte koronapasienter gikk ned, ifølge byrådet.

Det gleder byrådsleder Raymond Johansen (Ap) seg over.

– Det har vært mye positive nyheter nå i mai. Det er grunn til å være litt forsiktig optimist, sier Johansen til TV 2.

Oslos gjenåpningsplan består av fem trinn og er nå på trinn to. Ett tiltak er åpnet for i trinn to i gjenåpningsplanen, og byrådet har sagt at de skal se videre på de andre tiltakene på trinnet i løpet av denne uken.

Oslos gjenåpningsplan: Trinn 2 Åpne butikker, kjøpesentre, varehus og lignende. (Vedtatt av byrådet 05.05.2021)

Åpne kafeer og restauranter.

Skjenking til kl. 22.00

Åpne treningssentre og lignende.

Vurdere breddeidrett for voksne (sammenheng med treningssentre og nasjonal gjenåpning).

Åpne idrettshaller og andre innendørs idrettsanlegg, og tillate inntil 20 personer på innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge til og med vgs-alder.

Åpne museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder, og gallerier og annen utsalg av kunst.

Åpne for arrangementer innendørs for inntil 20 personer når det er faste, tilviste plasser. Dette gjelder ikke private sammenkomster på offentlig sted innendørs. Dette inkluderer åpning for gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer.

Øke antallet for arrangementer utendørs.

Tillate forestillinger og lignende i skoletiden for barn og unge på kulturinstitusjoner

Åpne fritidsklubber for inntil 20 personer om gangen. Kilde: Oslo kommune

Gode nyheter

Byrådet skal holde en pressekonferanse fredag. Skal man tro Johansen, man kan ha forventning om at tiltak skal fjernes.

– Det er absolutt håp om gode nyheter. Tiltakene skal være forholdsmessig. Går smittetallene ned og antall innleggelser ned, er viktig å kunne gjenåpne, sier byrådslederen.

– Det er veldig mange som lurer på når de kan ta seg en øl på restaurantene igjen.

– Det håper jeg å kunne komme med nyheter om mot slutten av uka. Det og en rekke andre tiltak, sier Johansen og fortsetter:

– Journalister er veldig opptatt av den ølen. Også får jeg mye meldinger fra folk som er opptatt av breddeidrett og treningssenter, men journalister har vært veldig ivrig på den skjenkingen, så jeg er nødt til å også gi noen tilbakemeldinger på det.

Kraftig nedgang

Det siste døgnet er det registrert bare 32 nye koronasmittede i Oslo, som er 49 under snittet de sju foregående dagene. Men langhelg og helligdager gjør at færre tester seg normalt sett.

Det er først om noen dager man ser hva slags utslag nasjonaldagen har fått på tallene, noe som bekymrer byrådslederen i Oslo litt.

Så langt mener han at gjenåpningen har vært en suksess.

– Så langt har den gradvis kontrollerte gjenåpningen av Oslo vært en suksess fordi vi har greid å kontrollere mobiliteten på en veldig god måte, som vi ikke hadde klart hvis vi hadde åpnet opp alt med en gang, sier Johansen.