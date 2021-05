Giftet seg i all hemmelighet

Popstjernen Ariana Grande (27) og eiendomsmegler-kjæresten Dalton Gomez (25) ga hverandre sitt ja i en privat seremoni i helgen. Det bekrefter en representant for Grande overfor People.

— Bryllupet var lite og intimt, mindre enn 20 personer. Rommet var lykkelig og fylt av kjærlighet. Paret kunne ikke vært lykkeligere, uttaler representanten.

I fjor sommer kjøpte Grande huset til talkshow-dronningen Ellen DeGeneres i Montecito, som ligger et steinkast unna Los Angeles. Det skal ha vært her paret giftet seg.

— Både Ari og Dalton elsker Montecito. De tilbringer mye tid der, forteller en kilde til People.

Det var på Instagram at Grande i desember røpet at hun og kjæresten hadde forlovet seg. De to ble et par i begynnelsen av 2020.