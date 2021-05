Gazastripens eneste korona-lab slått ut av israelsk angrep

Ifølge lokale myndigheter ble Al-Rimal-klinikken som huset laboratoriet, bombet og delvis ødelagt.

Også kontoret til helsemyndighetene på den Hamas-styrte Gazastripen og kontorene til Qatars Røde Halvmåne ble truffet.

Medisinsk personell ble såret i angrepet, noen av dem alvorlig, opplyser visehelseminister Yousef Abu al-Rish.

En talsmann for myndighetene sier de israelske luftangrepene «truer med å undergrave helsedepartementets innsats for å håndtere pandemien».

Før konflikten mellom Israel og Hamas på Gazastripen eskalerte for en uke siden, ble i gjennomsnitt 1.600 personer testet daglig.

Andelen positive tester var blant de høyeste i verden, på 28 prosent, og sykehusene var fra før overveldet av koronapasienter.

Enklaven med to millioner innbyggere har så langt mottatt 122.000 vaksinedoser, men mer enn halvparten har så langt ikke blitt brukt, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO)

WHO sier 103.000 mennesker på Gazastripen har testet positivt for koronavirus og at 930 av dem har dødd.

(©NTB)