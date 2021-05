Danmark åpner nesten alt fra fredag

Da er det kun nattklubber og diskoteker som fortsatt må holde stengt, ifølge avtalen mellom de danske partiene.

Elever på ungdomsskolen og videregående kan vende tilbake for fullt, mens det blir gradvis åpnet for frammøte på arbeidsplassene.

Det skjer i tre faser. I første omgang tillates 20 prosent frammøte. Deretter 50 prosent i midten av juni og til slutt fullt frammøte fra 1. august.

Fra før har partiene blitt enige om at grensen for hvor mange som kan samles innendørs, heves fra 25 til 50 på fredag. Utendørs heves grensen fra 75 til 100 personer.

– Epidemien er under kontroll

– Det er sant at vi har en litt økende infeksjonsrate, men epidemien er under kontroll og det betyr at vi nå kan åpne opp samfunnet vårt og begynne å lage noen av de langsiktige planene, sa helseminister Magnus Heunicke.

I Danmark har man i lengre tid hatt koronapass, noe som har vært en sentralt i Danmarks gjenåpningsstrategi til nå. Det er en løsning man nå håper vil bli overflødig innenlands.

– Det er ikke rettferdig at folk må bruke timer på å fornye koronapasset i tide og utide, sier Venstres leder, Jakob Ellemann-Jensen til dansk TV 2.

Munnbind-plan kommer neste måned

Justisminister Nick Hækkerup sier også at koronapasset vil bli faset ut etter sommerferien. Ifølge avtalen vil koronapasset avvikles når alle over 16 år har fått tilbud om vaksinasjon.

Ifølge Danmarks vaksinekalender skal dette skje i slutten av august.

Med den nye avtalen vil personer som har mottatt den første vaksinedosen få koronapasset sitt godkjent.

– Dette gjør det lettere for folk å få tilgang til koronapasset, sier Danmarks helseminister Magnus Heunicke.

I juni vil myndighetene legge frem planene for avvikling av bruk av munnbind.

Saken oppdateres.