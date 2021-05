Uviss fremtid for Koeman: – Han gir ikke håp om suksess

Det spekuleres i at Ronald Koeman (58) snart er ferdig som Barcelona-trener. Erstatteren kan bli klubblegenden Xavi Hernández (41).

Når både Atlético Madrid og Real Madrid går inn i siste runde med mulighet for å vinne La Liga, er Barcelona ute av kampen om tittelen.

Etter 1-2-tapet for Celta Vigo forrige helg har presset økt betraktelig på Barcelona-trener Ronald Koeman.

Ifølge den katalanske radiostasjonen RAC-1 er Koeman så godt som ferdig på Camp Nou. Det eneste som kan redde Koeman skal være at Barcelona ikke klarer å ansette en erstatter.

Den tidligere midtbaneeleganten Xavi Hernández trekkes frem av Barcelona-avisene Sport og Mundo Deportivo som den store favoritten til å ta over den katalanske storklubben etter Ronald Koeman.

– Gir ikke håp om suksess

TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balagué påpeker at Koemans lag har feilet gang på gang i avgjørende kamper, med unntak av Copa del Rey-finalen.

I tillegg mener Balagué spillerne ikke har blitt overbevist om Koemans spillestil, og at de heller foretrekker Barcelonas tradisjonelle 4-3-3.

– Alt dette har gjort at Koeman ikke ses på som en trener til å ta Barcelona det neste steget. Han har gjort det bra til nå, men på neste steg må det urettes noe mer. Dette kan gi en yngre trener – muligens Xavi – sjansen til å vokse som trener og samtidig oppnå suksess. I det minste må det være håp om suksess, og styret føler ikke Koeman gir dem det håpet, sier han.

Balagué hevder Koeman aldri har følt støtte fra Barcelona-ledelsen siden han tok over etter sparkede Quique Setién før denne sesongen.

KOBLES: Xavi Hernández skal være høyaktuell som ny Barcelona-trener, melder katalanske medier. Den tidligere midtbanespiller er trener i qataraske Al Sadd. Foto: Karim Jaafar

– Xavi er favoritt, men ...

Xavi skal ifølge Sport forhandlinger med Barcelona-president Joan Laporta denne uken. 41-åringen ble avbildet da han ankom Barcelona mandag. Det skal imidlertid ha vært for en planlagt ferie med familien.

Mundo Deportivo skriver at Barcelona understreker at de ikke har bestemt seg for hva som skal skje med Koeman, som har kontrakt til juli 2022.

Xavi forlenget nylig kontrakten frem til 2023 med Al Sadd, men ifølge katalanske medier skal det være en klausul som gjør at den qatarske klubben slipper treneren dersom Barcelona ønsker hans tjenester.

– Xavi er favoritt, men ikke alle i Barcelona liker den ideen. Alle de andre alternativene er vanskelige å få til. Alle er under kontrakt. Massimiliano Allegri ble foreslått av den forrige presidenten, men hans stil passer ikke Barcelona. Det er vanskelig å finne den neste treneren, men Koeman vet at han ikke stiller sterkt, sier Guillem Balagué.