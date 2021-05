Hundrevis av ungdommer samlet seg – politiet har ikke kontroll

Politiet jobber på spreng for å få kontroll på stedet etter at hundrevis av ungdommer har samlet seg på Stortorvet i Fredrikstad.

– Det suser flasker og steiner i lufta. Dette er ikke et trygt sted å oppholde seg og vi ber folk trekke seg unna, sier operasjonsleder Terje Marstad.

Opptøyene oppsto da politiet skulle påtale noen med et mindre forhold.

– Patruljen ble da angrepet av mellom ti til tjue personer. Dette skjedde plutselig og uventet, sier Marstad.

– Hvordan ser politiet på det som har skjedd i kveld?

– La det være helt klart at det er politiet som bestemmer i gata og vi lar oss ikke diktere av beruset ungdom i byen. Da vil vi gjenvinne kontroll så fort som mulig, og det har vi gjort, sier Marstad.



Han ser svært alvorlig på denne hendelsen.



– At noen prøver å ta over herredømmet i byen og ta ansvar for politiets handlinger er svært alvorlig, sier operasjonslederen.

FORSTERKNINGER: Det har blitt kastes stein og flasker mot politiet på Stortorvet i Fredrikstad. Politihelikopter og store forsterkninger ble sendt for å bistå. Foto: Nyhetstips.no

Har ikke kontroll

Politiet fikk raskt bemannet seg opp og har rykket ut med flere patruljer og helikopter.

– Vi har ikke kontroll enda, men vi jobber med å få kontroll, sier Marstad.

De ber alle som er i området om å trekke seg unna.

– Noen ungdommer er fornuftige drar vekk, men det er fortsatt mye folk, sier Marstad.

Har ryddet torget

Klokken 21.50 skriver politiet at Stortorget stort sett er ryddet, men at mange av ungdommene har trukket ned i sidegatene.

– Vi har ikke kontroll med alt enda, men vi er tilstede med mange patruljer. Helikopteret bistår oss i å holde oversikt fra luften. Flere blir innbrakt til arresten, skriver politiet.

Saken oppdateres.