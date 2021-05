Over 400 ungdommer samlet seg på badeplass

Klokken 20.30 rykket politiet ut til Vaulen badeplass i Stavanger der over 400 personer hadde samlet seg.

Politiet skriver at de fleste på stedet er ungdommer i alderen 12 til 20 år.

– Mange fremstår som svært beruset, og det er flere ordensoppdrag på stedet, skriver politiet i Sør-Vest på Twitter.

Politiet satte i gang et søk etter en gutt som hadde truet andre med et våpen.

– Etter hvert som området ble tømt ble gutten funnet, og våpen påvist gjemt på området. Dette var en revolverkopi ladd med løsskudd som kunne utløst alvorlig respons, skriver politiet.



Det er opprettet sak på forholdet og gutten er overlatt til barnevernet.

Klokken 21.40 skriver politiet at badeplassen er tømt for ungdommer.

– Politiet er i området for å sørge for at det ikke startes nye ansamlinger, skriver politiet.



Saken oppdateres.