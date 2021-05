Frykter fyll og fri kan gi økt smitte

Det var fint vær flere steder under årets 17. maifeiring, og tette ansamlinger av mennesker gjør at at risikoen er til stede for smittespredning, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Det gjenstår å se om dette medfører noe mer smittespredning eller ikke. I fjor gikk dette fint på 17. mai, men da hadde vi også lavere smittenivåer enn nå og vi hadde ikke nye, muterte virusvarianter, sier Nakstad.

Espen Rostrup Nakstad. Foto: Erik Edland / TV 2

Politiet melder om mye fyll, bråk og vold flere steder.

I Oslo er to personer skadet etter en voldshendelse i Frognerparken.

I Stavanger måtte politiet bryte opp en stor folkemengde som hadde samlet seg ved Vaulen badeplass, og i Fredrikstad var hundrevis av ungdommer voldelige mot politiet og kastet flasker og steiner.

Ennå ikke helt i mål

– Vi er nok litt bekymret over situasjonen i mai, med så mange fridager, helligdager og inneklemte dager, hvor veldig mange mennesker åpenbart samles, særlig de som er i yngre aldersgrupper, sier Nakstad til TV 2.

I Bergen kan utelivsbransjen glede seg over besøkende i hopetall denne måneden. Samtidig blir det vanskelig å holde kontroll.

Nakstad minner om at vi ennå ikke er i mål.

– Det er viktig videre utover i mai, og også i juni, å huske på at vi er ikke helt ferdig med pandemien ennå. De aller fleste voksne er fortsatt ikke vaksinert, sier assisterende helsedirektør.

Festen kan endre med baksmell, advarer han.

– Det vil kunne synes på smittestatistikken, men det avhenger av hvor flinke folk er til å følge rådene. Og det avhenger selvsagt av hvor mange smitteførende personer som er til stede når man møter mennesker, sier Nakstad.

Mange hadde funnet veien til Nygårdsparken i Bergen 17. mai. Foto: Pål Schaathun/TV 2

Må huske på råd

Helsetoppen oppfordrer nordmenn til å huske på avstandsrådene i noen uker til.

– Klarer man det, vil vi kunne unngå økende smittespredning og konsekvensene det eventuelt medfører i kommuner som må innføre nye tiltak eller smittesporingsarbeid, sier han.

Også utover kvelden var det mange samlet i Nygårdsparken i Bergen. Foto: Malin Nordby Kvamme / TV 2

Nakstad sier at kommunene må fortsette å følge med på situasjonen.

– Testing, smittesporing og håndtering av utbruddene som er, også nå i mai måned. Det kan være at enkelte kommuner må videreføre tiltak hvis de får en smitteoppblomstring, sier Espen Rostrup Nakstad til TV 2.