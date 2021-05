Stian Blipp blir pappa igjen

Midt i 17. mai-feiringen kom Stian Blipp (31) og kona Jamina Blipp (31) med en skikkelig gladnyhet til sine følgere på Instagram.

– Siste nytt fra magen: There is a new Blipp comin, skriver begge to på sine Instagram-profiler.

Paret har fra før datteren Noelle på to år.

Lykkeønskninger

Det har rent inn med lykkeønskninger etter at paret delte baby-nyheten.

– Gratulera så masse, skriver artist Tone Damli.

Innlegget har fått over 19 000 likerklikk og 300 kommentarer.

– Å!! Staaaas!!! Gratulerer, skriver programleder Katarina Flatland.

PROGRAMLEDER: Stian Blipp er best kjent som komiker og programleder. Foto: Foto: Helene Kjærgaard/TV 2

Stian Blipp har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser om saken.

– Aldri vært så glad

Blipp giftet seg med Jamina Iversen, nå Jamina Blipp, i 2018, og noen måneder senere fikk de sitt første barn.

«Velkommen elskede, nydelige datter. Har aldri vært så imponert over et menneske som da jeg så Jamina kjempe seg gjennom 17 timer med rier. Har aldri vært så glad eller grått så mye. Folkens, JEG HAR BLITT FAR!», skrev Blipp på Instagram da han annonserte at han hadde fått en datter.

Jamina Blipp har laget podcasten «BabyBoom» med Samantha Skogrand, der de snakket om de positive og negative sidene ved å være gravid.

Slutter i senkveld

I et intervju med God kveld Norge i februar 2020 sa Stian Blipp at han ønsket å trappe ned med jobb og ha mer fokus på familien.

– Jeg har ikke lyst til å være han faren som aldri er på skoleavslutning og svømmetrening fordi jeg er rundt og klovner meg et eller annet sted, sa Blipp til TV 2.

I februar ble det kjent at Stian Blipp gir seg som programleder i Senkveld. Kort tid senere besluttet TV 2 at dette ville bli den siste sesongen av talkshowet.