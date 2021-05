Klopp om topp fire: – Vil være en av de største prestasjonene noensinne

Se Burnley - Liverpool på TV 2 Sport Premium og Sumo onsdag klokken 21:00.

Liverpool så lenge ut til å snuble borte mot West Bromwich søndag, men fire minutter på overtid reddet keeper Alisson Becker tre poeng for fjorårets seriemester.

– Det kan bli et sesongdefinerende øyeblikk. Det gjør det enda mer spesielt. Du så hvor mye det betydde for Alisson og de andre spillerne. Vi følte det alle sammen. I garderoben lenge etter var fortsatt alle bare; Wow! sier Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Søndagens overtidsseier betyr at Liverpool fortsatt har Champions League-skjebnen i egne hender.

– Det var noe vi trengte. Ikke bare i kampen, men også generelt. Jeg vil ikke klage på situasjonen, men denne sesongen er hardt arbeid for oss, uten at vi alltid har fått betalt for det. Det var en ære å få ta del i et sånt øyeblikk, sier Klopp.

Skadeplaget lag

Liverpool har vært hardt rammet av skader gjennom en hektisk sesong, hvor kampene har kommet på løpende bånd. Blant annet har midtstopperne Virgil Van Dijk, Joël Matip og Joe Gomez mistet store deler av sesongen. I tillegg er Diogo Jota, kaptein Jordan Henderson og Naby Keita blant flere som har vært ute over en lengre periode.

Onsdag kveld venter Burnley borte for rødtrøyene, før de tar i mot Crystal Palace hjemme i siste serierunde.

– Vi vet hvor vanskelig det blir. Det er også første gangen på lenge at det vil være tilskuere på Turf Moor, så det blir tøft. Men det skal være tøft å kvalifisere seg til Champions League, det er sånn det skal være, forteller Klopp, som er klar på at det vil være en stor bragd om Liverpool klarer topp fire denne sesongen:

– Det vil være en enorm prestasjon. En av de største noensinne. Jeg vet det høres rart ut, men det er sannheten. Hvis man skulle skrive en bok om en sesong for å bli deprimert etterpå, så ville det blitt denne sesongen.

– Det blir som en semifinale og en finale

Liverpool vil med seks poeng på de to siste kampene trolig sikre en plass i Champions League. Chelsea og Leicester som ligger på henholdsvis fjerde og tredje møtes tirsdag, og dermed kan Liverpool innta topp fire onsdag kveld.

– Mye har ikke kommet frem i media, men det har vært mye vi har måttet takle det siste året. Hva enn som har hendt, så har vi skjebnen i våre egne hender nå med to kamper igjen. Det blir som en semifinale og en finale, sier Klopp.

På søndag vil det også for første gang på lenge slippes inn tilskuere på Anfield, i det som blir Liverpools siste kamp denne sesongen.

– 10.000 heldige fans får lov til å komme inn på stadion mot Crystal Palace. Det vil bli strålende. Vi trenger publikum. Myten om at tilskuerne på Anfied hjelper oss er virkelig, sier Klopp.