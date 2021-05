Henrik Christiansen havnet utenfor pallen på 400 meter fri i EM

Tiden 3,46.87 holdt til en sjuendeplass for Henrik Christiansen på 400 meter fri. Russiske Martin Malyutin stakk av med gullet på tiden 3,44.18.

Christiansen var oppe på en tredjeplass med hundre meter igjen, men fikk det tøft på slutten. Tiden 3,46.87 er halvsekundet bak hans personlige rekord på 3.46,37.



Skjetten-gutten var 1,48 sekunder bak bronsen, som gikk til Danas Rapsys fra Litauen. Felix Auboeck tok fra Østerrike tok sølvet.

Den norske svømmestjerna tok seg komfortabelt videre fra forsøket på 400 meter fri tidligere på dagen.

– Det er et veldig godt løp. Det beste jeg har gjort om morgenen og det uten at formen er toppet. Det er et veldig godt tegn, sa Christiansen etter forsøksheatet.

Fakta: Henrik Christiansen Lambertseter Svømmeklubb

24 år

Meritter:

Langbane: VM-sølv 800m fri (2019) EM-sølv 400m fri (2018 og 2016) Kortbane:

VM-sølv 400m fri (2018) VM-bronse 1500m fri (2019) EM-sølv 1500m fri (2019)

Christiansen har tatt sølv på distansen i de to siste europamesterskapene på langbane i henholdsvis 2016 og 2018. Den samme valøren vant han under kortbane-VM 2018. Totalt hadde 24-åringen sju internasjonale medaljer før kveldens løp, men mangler gullet.

Nordmannens antatt sterkeste øvelser gjenstår med 800 og 1500 meter fri.

Fire norske svømmere har tidligere blitt europamestere på langbane. Sist gang var Ingvild Snildal og Sara Nordenstam (2012). Alexander Dale Oen (2010 og 2008) samt Irene Dalby (1991). I tillegg har Terrie Miller (1996), Aleksander Hetland (2009) og Dale Oen (2011) vunnet på kortbane.