Solskjær innrømmer: – Det er vanskelig når det er gnisninger

– Vi får håpe det blir en gledens dag, for vi har ventet så lenge, sier Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær til TV 2.

Tirsdag kan han ønske 10.000 supportere velkommen tilbake til Old Trafford når andreplassen kan sikres mot nedrykksklare Fulham.

Det er imidlertid knyttet spenning til hvordan stemningen blir når fans er tilbake for første gang siden 8. mars 2020, for de siste ukene har det vært flere massive protester mot Glazer-familien som eier Manchester United.

2. mai førte demonstrasjonene til at storkampen mot Liverpool ble utsatt. Da tok rasende supportere seg inn på Old Trafford.

Misnøyen mot klubbens amerikanske eiere har blitt kraftig forsterket etter at Manchester United var en av tolv klubber som ville danne Superligaen.

– Da Superliga-opplegget kom, hadde vi akkurat begynt å se lyset i enden av tunnelen med tanke å slippe inn fansen, men så fikk vi de friksjonene og utfordringene. Det var ikke noe særlig, sier Solskjær.

– Jeg tror vi har bra kontroll, og jeg tror at den fansen som kommer, støtter laget og vet at det er en viktig dag for klubben, supporterne selv og spillerne, legger kristiansunderne til.

Solskjær mener protestene har gjort det vanskeligere for spillerne, som har tapt de to siste kampene i Premier League, senest mot Liverpool.

– Jeg kan stå i det sportslige uten problem, for det er i hvert fall mitt ansvar, men når det er gnisninger mellom fans og klubb, er det vanskelig. Alle vet at jo bedre stemningen i klubben er, jo lettere er det å prestere for spillerne. Spillerne har vært flinke til å konsentrere seg om det de skal gjøre, men det er klart det er vanskelig. Det er ikke kjekt å se klubben i media for feil ting, sier Manchester United-manageren.

Solskjær mener hans jobb som manager er å ha et godt forhold til både eierne og supportere. Han snakker varmt om samarbeidet med Glazer-familien.

– De har støttet meg og stolt på mine valg på hva jeg skal gjøre med troppen, så vi har et veldig godt forhold. Det har så klart vært en vanskelig situasjon i det siste, men alle vet min intensjon: Det beste for Manchester United, sier han.

