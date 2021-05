Tysk stjernekeeper mister EM

Tysklands Marc-André ter Stegen (29) må stå over sommerens fotball-EM.

Barcelona-keeperen bekrefter på sin egen instagram at han må gjennom en kneoperasjon, og at han derfor ikke blir å se i EM som begynner 11.juni.



– For første gang på mange år vil jeg sitte hjemme som en supporter å støtte landet mitt. Jeg håper vi vinner, skriver 29-åringen.



Ter Stegen var ventet å være et andrevalg i mål for Tyskland, bak Bayern Münchens Manuel Neuer. Bernd Leno (Arsenal) og Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) var med i Tysklands forrige landslagsstropp.

Löw offentliggjør sine utvalgte kommende onsdag. Da er det duket for en overraskelse i form av et landslagscomeback for Bayern München-veteranen Thomas Müller, ifølge den tyske storavisen Bild.

Müller har ikke spilt landslagsfotball siden 2018, men skal nå være på vei tilbake i varmen.

Tyskland har på papiret havnet i en svært tøff gruppe. Joachim Löws menn skal møte Frankrike, Portugal og Ungarn i gruppe F.



Ter Stegen er den siste i rekken av flere stjerner som har meldt avbud til EM. Fra før av har også blant annet Zlatan Ibrahimović (Sverige) og Virgil van Dijk (Nederland) meddelt at de også står over mesterskapet på grunn av skader.