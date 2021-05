Tidligere lakei om kongeparet på 17. mai: – De jukser litt

– Å jobbe på Slottet i forkant av nasjonaldagen er helt fantastisk. Det er masse spenning i lufta både blant ansatte og kongefamilien, sier Tove Taalesen, som er forfatter og tidligere lakei ved Slottet.

Hun forteller at det er mye forberedelser som skal på plass før den store dagen.

– De stryker bunadsskjorter, presser dresser og sørger for at riktig antrekk er på plass. Kongen har brukt samme flosshatt siden 1960-tallet, så den må holdes ved like. I tillegg er det mat som skal ordnes, blant annet lunsjen som kongefamilien har tradisjon for, sier Taalesen.

HILSER: Kong Harald, dronning Sonja, kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus hilser til folket fra balkongen på Slottet under 17. mai feiring på Slottsplassen i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB

En annerledes 17. mai

På grunn av koronarestriksjonene har det blitt en annerledes 17. mai for kongefamilien for andre år på rad. Barnetoget er avlyst og de folkelige møtene er redusert til et minimum.

Kongeparet og kronprinsparet gjennomførte likevel en kjøretur innom utvalgte bydeler i Oslo, som blir holdt hemmelig frem til dagen.

– De velger ut noen bydeler som de synes trenger litt ekstra omsorg og oppmerksomhet. Dronningen er svært engasjert og har tidligere blant annet invitert flyktningkvinner til afternoon tea. Vi har også en folkekonge som er opptatt av hele folket skal bli sett. Det er en av styrkene han har, at han ser hver og en av oss, sier Taalesen.

Taalesen er overbevist om det er svært hyggelig for bydelene som får kongelig besøk, og kanskje særlig for de som ikke ligger i nærheten av Slottet.

– Det er nok noen spente innbyggere rundt omkring i Oslo nå, sier hun.

I fjor satt kongeparet i en Buick, som også blir kalt Frigjøringsbilen etter den ble brukt av daværende kronprins Olav i 1945.

– Den hadde nok kongeparet selv ønsket å bruke. Den fikk akkurat en full renovering, men det var nok for vått til å bruke den i dag. I fjor var det knyttet spenning til om bilen i det hele tatt ville komme seg opp bakkene, men det slipper de i hvert fall å bekymre seg over i dag, sier Taalesen.

– Veldig staselig

Kongefamilien kom ut på slottsbalkongen klokken 11.30 – med kongen gående ut først på krykker.

Der ble det holdt taler og lest dikt før markeringen ble avsluttet med at kongefamilien sang nasjonalsangen sammen med resten av landet.

– Jeg synes at kongen er en veldig kjekk mann. Han er veldig staselig i flotte klær og med flosshatt. Det er selvfølgelig en aldrene konge som står der, så det er historisk å se. Vi må bare nyte det og være takknemlig for at vi har et så folkelig og tilstedeværende kongepar, sier Taalesen.

Å stå der på krykker i så mange timer for en 83-åring, er slitsomt, mener den tidligere lakeien.

– Du har søkelyset på deg, står på balkongen og må ta av deg hatten når du hilser. Det er en tøff arbeidsdag. De er slitne etter det, samtidig som det nok er av dagene de ser mest frem til i løpet av et år, sier hun.

Heldigvis har de kongelige litt hjelp i kulissene.

PÅ KRYKKER: Kong Harald ankom slottsbalkongen på krykker 17. mai. Foto: Lise Åserud / NTB

– De jukser litt

Selv om det kun er de kongelige som oppholder seg synlig på balkongen, kan det hende at en lakei også sniker seg ut.

– Staben står bak i skyggene. De kryper ut på balkongen dersom de kongelig ønsker noe å drikke. Det er hvert fall ganske lavt krypenivå, for man vil jo ikke havne rett i kamera dersom de kongelige ønsker et glass vann, sier Taalesen.

Selv om det ser ut som de kongelige har kameraet rettet mot seg hele tiden, har de også en mulighet til å få litt pusterom.

– De har en lampe som lyser når de blir filmet. Da kan de passe på å pusse nesen eller ordne solbrillene når lyset er av. Samtidig er de veldig trent på være offentlige og har generelt lite fakter, sier Taalesen.

ANNERLEDES: Hans Majestet Kongens Garde står oppstilt utenfor Slottet under 17. mai feiring på Slottsplassen i Oslo. På grunn av koronapandemien er det i år en annerledes feiring av nasjonaldagen. Foto: Lise Åserud / NTB

I år kunne man også se at kongeparet satt under deler av seremonien foran Slottet.

– De pleier å få en halvstol, som gjør at de kan få hvile rumpen litt. Det er vanlig på store tilstelninger at de jukser litt, sier hun.

Ikke en plikt

Den tidligere lakeien forteller videre at et av spørsmålene hun som oftest blir stilt er hvorfor kongen ikke bruker bunad.

– Han bruker sjakett, som er en tradisjon fra kong Haakon, som han har videreført, sier Taalesen.

I regnværet, og til tross for koronapandemien, troppet kongefamilien på sedvanlig vis opp på slottsbalkongen 17. mai. Deretter kjørte de rundt i Oslos gater. Foto: Berit Roald / NTB

Hun forteller at dronningen har fem bunader, mens kronprinsessen har syv forskjellige.

– Hvem bestemmer hvordan de kongelige skal kle seg?

– Det er litt samarbeid internt i hoffet. Dersom dronning har bunad har også kronprinsessen det. Dronning har nok et ord med i laget når det kommer til de avgjørelsene. Hun er jo eldst og førstedamen, sier Taalesen.

– Tror du kongeparet og kronprinsparet noen ganger gruer seg til slike tilstelninger eller er de godt trent?

– Akkurat når det gjelder 17. mai, så tror jeg det bare er glede. Det er en tradisjon fra 1906, og det er store forventninger. De gleder seg til å møte folket. Det er ikke en plikt, men en glede, sier hun.