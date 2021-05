Politiet stanset 17. mai-tog på vei mot Slottet

Politiet har stanset et 17. mai-tog på vei mot Slottet i Oslo sentrum. Toget hadde en størrelse på rundt 150 personer, ifølge politiet.



Det opplyser politiet til VG.

– Det hadde en størrelse på 150 stykker pluss minus. De beveget seg rundt i sentrum, og på ett tidspunkt gikk de oppover Karl Johan mot slottet, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen til VG.

Arrangementet ble kalt et «alternativt 17. mai-tog», ifølge Gulbrandsen.

– De var såpass mange at dette var et arrangement. I henhold til smittevernreglene i Oslo er det kun tillatt med ti oppmøtte, de var betydelig flere. Da fikk de et helt klart pålegg fra politiet om at dette ikke var et lovlig møte, slik at de måtte avslutte dette, sier innsatsleder Brian Skotnes til TV 2.

En del av dem kan vente seg en reaksjon fra politiet i ettertid, sier han.

Deltagerne protesterte mot koronarestriksjonene. Blant de som hadde møtt opp var Charter-Svein, ifølge VG.

Mange av deltakerne i toget er de samme som har deltatt i en rekke koronademonstrasjoner den siste tiden, ifølge NTB. I Oslo har opp mot 200 personer møtt opp til demonstrasjoner foran Stortinget flere lørdager den siste tiden. Der har de blant annet brent munnbind og hatt gruppeklem.