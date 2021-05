Tix: – Er det en som representerer Norge, så er det meg

De fem hilste med flagg og stemte i på «Norge i rødt, hvitt og blått».

– Er det en som representerer Norge, så er det meg. Jeg har vekket hele hotellet med å gå tog sammen med danserne mine i morges. Jeg har kledd meg i russebukse. Sangoppvarming i dag er alle 17. mai-sangene som finnes, sier Andreas Haukeland, alias Tix, over Skype til God morgen Norge.

For første gang feirer han 17. mai i utlandet. Han er i Rotterdam i anledning årets Eurovision Song Contest hvor han skal fremføre «Fallen Angel».

Norge er i første semifinale, som går av stabelen tirsdag kveld. De ti beste herfra går til finalen lørdag.

– I dag er det generalprøve, og da vil 50 prosent av stemmene bli talt opp. Vi vet ikke helt hva vi skal forvente. Vi kan komme på første eller siste plass, men vi er ved godt mot, sier Tix.

– Det viktigste er å lande på Gardermoen sammen med teamet og vite at vi gjorde noe viktig for mennesker i tid som dette, sier han videre.

Artisten ble hyllet for at han portretterer en ungdomstid preget av mobbing i den nye musikkvideoen for Eurovision. Han har et budskap til folk som har det vanskelig også på nasjonaldagen:

– Hvis noen sitter hjemme og tenker at dagen er kjip i dag, plukk opp telefonen og ring noen du er glad i. Dersom du ikke vet hvem du skal ringe, husk at alt enten går bra eller så går det over, sier Haukeland.