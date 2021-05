Botheim: – Media fikk det de var på jakt etter

Åge Hareide sier han ikke angrer på Botheim-avgjørelsen, til tross for at spissen har scoret tre mål på tre kamper i Bodø/Glimt-drakten.

Erik Botheim scoret igjen da Bodø/Glimt spilte uavgjort mot Rosenborg søndag kveld.

Scoringen mot laget som slapp ham gratis til Bodø før inneværende sesong, var hans tredje i den tre kamper gamle sesongen.

Botheims forrige klubb er spådd å være en av de argeste utfordrerne om tittelen til hans nåværende. Rosenborgs trener, Åge Hareide, svarer slik på det betimelige spørsmålet om han angrer på at han ikke beholdt Botheim:

– Nei. Det er fint at han lykkes i Bodø. Vi kan ikke angre på det. Det er et valg som klubben tar, og håpe han gjør det bra dit han kommer.

Hareide mener fotballspillere i enkelte tilfeller trenger en forandring.

– Han var i Stabæk i fjor uten å score. Her kommer han inn i et velsmurt maskineri som kan passe ham fint, sier treneren.

– Hva er det Bodø/Glimt har sett i Botheim, som dere ikke har sett?

– Det kommer blant annet an på hvor du bruker spissen i forhold til midtbanespillerne, så det er et veldig vanskelig spørsmål å svare på, svarer Hareide.

Målgjøreren selv toner ned betydningen av hvilket lag han scoret mot 16. mai.

– Det er alltid deilig å score mål. Først og fremst synes jeg laget leverer en meget god kamp, sier Botheim beskjedent.

– Er det svar på tiltale at du scorer mot laget som ikke ønsket deg?

– Det er ikke noe svar på tiltale. Rosenborg og jeg ble enige om å skilles. Når jeg scorer mot dem, fikk media det de var på jakt etter, sier spissen.

– Noen ganger trenger man nye miljøer for å fortette sin utvikling. Jeg og Rosenborg er gode venner, det er ikke noe «Bitch-takter» fra min side, fortsetter Botheim, som får skryt av sin nye trener.

– Han har fått en fantastisk start i Bodø/Glimt, sier Kjetil Knutsen.

Han trekker særlig frem én egenskap han er fornøyd med hos Botheim.

– At han responderer på tilbakemeldinger. Det er utrolig gøy at han får respons på det arbeidet han har lagt ned, sier Knutsen, som sier han gleder seg like mye over Botheims mål, som at spissen i stadig økende grad involverer seg i lagets oppbyggende spill.

– Han blir bedre og bedre i vårt spill. Når det er sagt, kommer vi til å kreve enda mer av ham. Han er ikke i mål, sier Knutsen.