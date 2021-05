17. mai-feiringen i gang for kongefamilien – dette skal de nå

I et skikkelig grisevær startet kronprinsfamilien 17. mai-feiringen med flaggheising på Skaugum før turen gikk videre til Slottet.

Nasjonaldagen startet på Skaugum for kronprinsfamilien med et kort program utendørs i samarbeid med Asker kommune. De droppet å kjøre i åpne biler på grunn av været.

Like etter 09.30 kom de gående ut til de fremmøtte, som startet med å synge «Gud signe vårt dyre fedreland». Der var det utelukkende smil å se hos kronprinsfamilien, til tross for regnvær.

Deretter var det duket for en tale fra Askers ordfører Lene Conradi (H), der Conradi pratet om det vanskelige siste året og hvor takknemlig hun var for at kongefamilien har stilt opp.

Snakket med de fremmøtte

Kronprinsfamilien ble stående med de to hundene Milly Kakao og Muffins Kråkebolle. Etter at det offisielle opplegget var over, gikk kronprinsfamilien bort til de fremmøtte.

– Hva skal dere i dag, sa de til fire russ.

– Ut og rulle, svarte den ene.

– Middag med bussgjengen, svarte den andre.

Her hilser på russen og skolebarna HILSER: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit hilser på forbipasserende fra bilen. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen

Synger nasjonalsangen

Like før klokken 10 reiste de av gårde fra Skaugum videre til den sedvanlige turen ut på slottsbalkongen for å overvære nasjonaldagsmarkeringen.

PRINSESSE: Astrid i vinduet på Slottet under 17. mai feiring på Slottsplassen i Oslo. På grunn av koronapandemien er det i år en annerledes feiring av nasjonaldagen. Foto: Lise Åserud / POOL / NTB

Barnekor, skoleelever og Gardens drill og musikk var samlet i regnværet da kongefamilien kom ut på balkongen. Det var tett mellom paraplyene på slottsplassen, men langt færre enn det vanligvis ville vært.

Hans Majestet Kongens Garde sto oppstilt utenfor slottet. Også ordfører i Oslo, Marianne Borgen, og byrådsleder Raymond Johansen var samlet utenfor slottet.

I utgangspunktet er det bare lov å samle ti personer til arrangement i Oslo etter dagens regelverk, men Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet har vurdert at det kan gjennomføres på en smittevernmessig forsvarlig måte.

SLOTTSBALKONGEN: Kong Harald, dronning Sonja, kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus hilser fra balkongen på Slottet under 17. mai feiring på Slottsplassen i Oslo. Foto: Lise Åserud / POOL / NTB

Ut på balkongen

Kongefamilien og kronprinsfamilien kom ut på slottsbalkongen 11.30 – med kongen gående ut først, med krykker. Kronprins Haakon og kong Harald hadde begge på seg svarte flosshatter.

Kun deltakere på markeringen var til stede, og publikum fikk ikke slippe inn på plassen.

Leder av 17. mai-komiteen i Oslo, Rauand Ismail, holdt en tale mens kongefamilien oppholdt seg på slottsbalkongen.

– Det er en ære å utbringe et leve for hans majestet kong Harald og den kongelige familien. Hipp, hipp, hipp, hurra, sa han.

Deretter var det duket for musikk fra Hans Majestet Kongens Garde.

De fikk også høre Helene Kristina Blystad og Idun Sofie Torsdottir lese opp dikt, før Vilde Dahl Neraal sang «Before We Meet Again».

Markeringen ved Slottet ble avsluttet med at kongefamilien sang nasjonalsangen sammen med resten av landet klokken 12.

Hemmelig kjøretur

I løpet av dagen vil kongeparet og kronprinsparet gjennomføre en kjøretur i noen av Oslos bydeler. På grunn av smittevernreglene kan vi ikke oppgi klokkeslett og nøyaktig sted for kjørerutene, opplyser Kongehuset.

På ettermiddagen går kongeparet og kronprinsparet om bord i kongeskipet Norge for å slutte seg til en båtparade i Oslofjorden med hundrevis av småbåter.

Etter båtparaden reiser kongeskipet videre mot Tønsberg.