Erna Solberg: – Vi fortjener en større fest

Statsminister Erna Solberg tilbringer i år nasjonaldagen i solfylte Bergen og var mandag formiddag en tur innom skipet Statsraad Lehmkuhl.

– Jeg skulle ønske feiringen var som vanlig. Vi får håpe det går mot bedre og lysere tider og mindre reguleringer, sier Solberg til TV 2.

I likhet med de fleste andre blir det en annerledes feiring også for Solberg. Hun sier det er flere ting hun savner ved den vanlige feiringen, som å gå i tog.

ANNERLEDES: Også i år ble det en annerledes 17. mai-feiring for det norske folk og statsminister Erna Solberg, som i år var i solfylte Bergen. Her er hun om bord på Statsraad Lehmkuhl. Foto: Marit Hommedal / NTB

Nye utfordringer

Hun håper at vi kan feire som normalt neste år.

– Alt tyder på at vi skal klare det og være relativt pandemifri til høsten, men så har vi utfordringer knyttet til nye mutasjonene som vaksinene ikke fungerer mot, sier statsministeren.

Vaksinene som Norge bruker i dag virker mot den britiske virusvarianten som majoriteten blir smittet av i Norge i dag. Ifølge Pfizer virker vaksinen mot alle mutasjonene som sirkulerer i verden nå, men frykten er dersom det skal oppå nye.

– Men de vaksinene som Norge bruker, mRNA-vaksinene (Pfizer og Moderna red.anm.), er relativt enkle å endre som sannsynligvis vil kunne virke ganske godt mot nye mutasjoner, sier Solberg.

Solberg sier at det er viktig å huske på at pandemien er ikke over før alle i hele verden er vaksinert, og før det skjer, er det grunnlag for nye mutasjoner.

– Fortjener en fest

Resten av dagen skal hun tilbringe med familien, før hun reiser tilbake til Oslo på kvelden.

Statsministeren ønsker å gratulere det norske folk med dagen.

– Jeg håper hver enkelt får en god feiring og huske at det vi feirer i dag, er grunnloven til Norge, men det er også verdiene Norge er tuftet på: Toleransen og åpenheten, det at vi står sammen, og det har vi vist de siste 14 månedene. Dette klarer vi å sloss mot sammen, og da fortjener vi egentlig en større fest i dag, men vi får heller ha den til gode, sier Solberg.

Kritikk

Kulturminister Abid Raja (V) sier at det har vært et krevende år.

– Normalt som kulturminister klipper man snorer, holder åpningstaler og sparker i gang idretten og andre ting. Nå er alt stengt, sier han til TV 2.

Han sier videre at det har vært krevende for hele sektoren hvor hans arbeid i stedet har handlet om økonomiske støttepakker.

Raja og regjeringen har fått kritikk for å ikke levere gode nok støtteordninger for kultursektoren. Raja mener at de som har kritisert han, egentlig har kritisert pandemien, fordi de har levert «den romsligste ordningen som er mulig».

Raja skal tilbringe dagen med familien. Planen var egentlig å grille, men regnvær stopper den planen. I stedet blir det kebab, etter et ønske fra sønnen, opplyser Raja.

Kjenner på takknemlighet

Også byrådsleder Raymond Johansen i Oslo gratulerer det norske folk med dagen.

Oslo er den byen i Norge som har vært hardest rammet av pandemien.

– 17. mai er en festdag. Vi feirer demokratiet, friheten og det fineste i samfunnet vårt: fellesskapet. 17. mai er vanligvis dagen da Oslo viser seg fra sin vakreste side. Grønn, levende og full av feststemte folk, skriver byrådsleder Raymond Johansen på Facebook.

Han skriver videre at 17. mai en dag da han kjenner på stor takknemlighet til alle dem som har bidratt til at landet vårt er fritt og demokratisk. I år mener byrådslederen det er enda mer å være takknemlig for.

– Alle heltene i munnbind og visir som kjemper i førstelinjen av helsevesenet for å holde oss trygge. Alle dem som går på jobb i utsatte yrker for å holde hjulene i gang. Alle dem som har tatt ansvar for seg selv og fellesskapet, slik at vi har kunnet holde smitten nede, sier Johansen.

Han forteller at han føler på en ekstra stolthet av oslofolk og takker dem for innsatsen i pandemien.