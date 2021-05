Bursdagsbarnet Boasson Hagen:

17. mai fyller Edvald Boasson Hagen 34 år. Selv om det er en stund siden sist, har han god tro på at han igjen kan vinne i de største rittene.

– Målet er å kunne kjempe om seire. Jeg tror jeg fremdeles har beina til å kjempe, men nivået er knallhardt. Det er mange som har kommet opp. Det er ingenting som er gitt, men jeg har som mål å kjempe om seire, men det er ingen garanti for det, sier Boasson Hagen til NTB.

– Det er ikke lett å vinne, selv om det kan virke som noen tror det.

I sommer er det ti år siden rudsbygdingen tok sine to første etappeseire i Tour de France. Sammen med Thor Hushovd, som vant to etapper og bar ledertrøya gjennom starten av rittet, dominerte de norske rytterne rittet, som av den franske storavisa L'Equipe ble omtalt som «Tour de Norvege».

Etter den tid har resultatene gått opp og ned for Boasson Hagen, med både VM-sølv og seiere i endagsritt, men de virkelig gode resultatene i de store rittene har uteblitt siden han vant sin tredje etappeseier i Touren i 2017.

Håper på bruddsjanser

Men selv om han nå har fylt 34 år, tror han altså ikke tiden der han kan kjempe med de beste er forbi.

– Jeg har tenkt å gripe de mulighetene jeg får. Det er mange som har vært eldre og vunnet sykkelritt før. Jeg sier ikke at jeg gjør det, men jeg har lyst til å fortsette å gå for det, sier han.

Når det kommer til hvilke type ritt mulighetene vil komme i, er ikke Boasson Hagen i tvil om at han trolig må komme seg med i et brudd.

– Det er lenge siden jeg har vært av de råeste spurterne, men jeg var noen centimeter fra i fjor. Jeg tar de sjansene jeg får, sier han.

NM?

Nå venter Grosser Preis des Kantons Aargau i Sveits 4. juni, før Sveits Rundt står for tur fra 6. juni. Etter det kan det ble et endagsritt i Frankrike 15. juni.

Dersom karantenereglene tilsier det, håper Boasson Boasson Hagen dessuten på å kunne få sykle NM 20. juni før Tour de France står for tur fra 26. juni.

Rittene i Sveits blir Boasson Hagens første siden han avsluttet vårsesongen med Scheldeprijs 7. april. Den ble ikke helt slik gudbrandsdølen hadde håpet.

Han ble først satt noe tilbake av en velt tidlig i sesongen, før han pådro seg en forkjølelse etter Paris-Nice i starten av mars. Dessuten ble rittet han hadde størst forhåpninger for, og har levert best i tidligere, Paris-Roubaix, utsatt til høsten.

Nå tror han derimot på en bedre andre del av sesongen.

– Jeg føler jeg er ganske på bra på trening. Jeg har hatt en god periode, men det er vanskelig å si når jeg ikke har syklet ritt, men jeg har gjennomført treningen jeg skal. Jeg føler det har vært bra. Det blir spennende. Jeg gleder meg til å kjøre ritt igjen, sier Boasson Hagen.

Uviss framtid

Etter seks sesonger i samme lag, sykler han i år for det franske laget Total Direct Energie. Den kontrakten gjelder imidlertid kun for årets sesong.

– Tanken er jo å sykle videre. Jeg trives i laget, men er åpen for andre ting. Jeg har ikke gjort så mye enda. Det er fortsatt relativt tidlig, og det er ilke noe jeg er bekymret for. Jeg har fått inntrykk at de er fornøyd med meg i laget, men ingenting er signert ennå, sier Boasson Hagen.

– Ser du for deg å kunne sykle i Uno X en gang?

– Det er et spennende lag, de har gjort veldig mye bra. Jeg utelukker ingen lag, sier Boasson Hagen.

