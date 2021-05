USA gratulerer Norge med dagen

– På vegne av amerikanske myndigheter, ønsker jeg å gratulere innbyggerne i Norge, sier USAs utenriksminister Anthony Blinken i en uttalelse.

– USA og Norge deler en sterk forpliktelse for global fred, økonomisk utvikling, menneskerettigheter og demokratiske verdier. Som Nato-allierte jobber vi for å øke våre felles forsvarsevner og vi samarbeider for å møte dagens sikkerhetsutfordringer, sier videre.

Han viser til at samarbeidet mellom nasjonene ytterligere styrkes gjennom Arktisk råd med fokus på klimautfordringer og å respektere urfolks interesser og kultur.

– Våre bånd vil styrkes ytterligere når vi fortsetter å dyrke båndene mellom mennesker som definerer vårt vennskap, sier Blinken.

– Beste ønsker til alle nordmenn på denne spesielle dagen.