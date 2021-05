Stor ansamling av russ ved bensinstasjon

Politiet har sendt vekk mange ungdommer etter at nærmere 400 russ og ungdommer festet ved en bensinstasjon i Gjøvik.

Natt til 17. mai rykket politiet i Innlandet ut til en bensinstasjon i Gjøvik sentrum hvor anslagsvis 400 ungdommer var samlet.

– Ordensforstyrrelser, noen slagsmål, samt smittevernsmessige utfordringer, skriver politiet på Twitter.

Politiet har sendt mange vekk fra stedet og festen er løst opp.

Søndag kveld meldte politiet i Oslo at anslagsvis mer enn 200 russ har samlet seg i Vigelandsparken. Politiet var på plass for å sørge for opprettholdelse av smittevernregler, ro og orden.



Det oppsto brann i et telt hvor svart-russen i Kirkenes hadde fest. Russen hadde tent bål inne i teltet.

– Det går jo selvfølgelig ikke bra, skriver politiet i Finnmark på Twitter. Teltet brant helt opp.

I Ålesund stanset politiet en fest på Geileberget med nærmere 100 personer.

#Hamar sentrum, kl. 0207: 1 russ er pågrepet for kroppskrenkelse ved å ha slått en annen russ. Fornærmede er påført et kutt over øyet, som trolig må sys. — Politiet i Innlandet (@politiinnlandet) May 17, 2021

Saken oppdateres.