Landslagsvenninnene hyller Graham Hansen: – Jeg er så stolt av henne

Caroline Graham Hansen har endelig fått troféet hun har lenget etter. Norge-venninnene er mektig imponert over hva hun har oppnådd.

Saken oppdateres!

Den norske Barcelona-stjernen viste seg fra sin beste side i 4-0-seieren mot Chelsea på Gamla Ullevi. Det får venninnene til å dra frem store ord om Graham Hansen.

– Jeg unner virkelig Caro denne opplevelsen. Hun har hatt noen nedturer på veien i sin karriere, og jeg vet hvor hardt hun har jobbet og hvor lyst hun har hatt på dette trofeet. At hun i tillegg får en scoring i finalen setter prikken over i'en. Det er bare å gratulere Caro og Barcelona med en velfortjent triumf, skriver Emilie Haavi i en tekstmelding til TV 2.

Sportsnyhetene: Se scoringene i videovinduet øverst.

Graham Hansen var i to CL-finaler med sin tidligere klubb Wolfsburg. I den ene kampen ble hun sittende på tribunen grunnet en skade, og i den andre ble hun byttet ut med skade.

– Jeg syns hun fortjener dette så enormt. Hun har vært skadeplaget i de tidligere CL-sluttspillkampene, men endelig fikk hun oppleve den store drømmen sin. I tillegg med en scoring. Jeg er så stolt av henne og hva hun oppnår. Fremtiden er lys og jeg regner med dette er et av mange CL-gull, sier landslagsvenninne Vilde Bøe Risa.

Ingrid Syrstad Engen, som selv røk ut i kvartfinalen med sitt Wolfsburg mot Chelsea, er imponert.

– Vil si at jeg unner dette så utrolig mye for Caro. Hun er en av de aller beste i Europas beste lag, og fortjener endelig å få løfte dette trofeet. Hun gjør alltid en forskjell på banen og serverer medspillerne perfekt, men også veldig kult å se henne på scoringslisten i dag, sier Syrstad Engen.

Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen sammen på landslagstrening. Foto: Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN

Reading- og Norge-spiller Amalie Eikeland har følgende å si:

– En fantastisk god fotballspiller som virkelig fortjener å vinne. Et veldig godt forbilde for alle barn og unge, og ikke minst veldig bra for norsk fotball. Det er bare å gratulere, sier Amalie Eikeland.

Tidligere landslagskeeper Ingrid Hjelmseth har spilt flust av landskamper sammen med den ferske CL-vinneren.

Caroline Graham Hansen og keeper Ingrid Hjelmseth, her fra 1-2-tapet i VM-kampen i fotball for kvinner mellom Frankrike og Norge på Allianz Riviera. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Utrolig imponerende å se Caroline bidra så sterkt og score mål på et Barcelona-lag som spilte en imponerende kamp og kan titulere seg seg med tittelen Europas beste fotballag. Hvor Caroline viste at hun er blant de aller beste. Grattis Caro, skriver Hjelmseth.

West Ham- og Norge-spiller Cecilie Redisch Kvamme fylles med stolthet av å være landslagsvenninne med Graham Hansen:

– Gratulerer så mye med velfortjent seier i CL-finalen, Caro! Jeg unner deg virkelig denne tittelen, spesielt med tanke på historien din. Jeg er så stolt over å få spille på landslaget sammen med deg, skriver Kvamme.

Tottenham-keeper Aurora Mikalsen beskriver også hvor fortjent det er. Samtidig som hun føler med Chelsea-spillerne Reiten og Mjelde som må nøye seg med sølv:

– Det er vanvittig imponerende. Dette er veldig stort! Glad på hennes vegne! Jeg trente litt med Caro forrige sommer og har sett hvor gjennomsyra profesjonell hun er, så det er veldig fortjent. Så gøy at hun topper en slik anledning med skåring også. Må også si at jeg er litt trist på Guro og Maren sine vegne, men bra med noen «nye» lag i CL-finalen, skriver Mikalsen i en sms.