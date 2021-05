Norge gir ikke opp håpet om å overbevise USA i FN-forhandlinger

Norges FN-ambassadør Mona Juul holdt en pressekonferanse sammen med Kina og Tunisias ambassadører etter Sikkerhetsrådets møte om Midtøsten-konflikten på søndag. De tre landene forsøker nå å forhandle frem et nytt forslag til en felles uttalelse fra Sikkerhetsrådet, til tross for at en uke med forhandlinger ennå ikke har ført frem.

– Vi jobber fortsatt med å få i stand en enighet som kan si klart fra behovet for en våpenhvile og slutt på kamphandlingene i og rundt Gaza. Som alltid i FN så må det kompromisser til og vi jobber for å få til det, sier Juul til TV 2.

– Hva slags kompromiss?

– Alle medlemslandene må være enige i hvordan vi skal uttale oss på vegne av alle.

Under møtet understreket utenriksminister Ine Eriksen Søreide viktigheten av at Sikkerhetsrådet står samlet. 14 av Rådets 15 medlemsland var enige om et forslag tidligere denne uken, men USA blokkerte. Juul vil ikke gå inn på hva det er amerikanerne er uenige i, men ifølge Reuters skal det dreie seg om at amerikanerne ikke hadde noen tro på at en uttalelse fra Sikkerhetsrådet ville hjelpe på situasjonen.

– Kan det være aktuelt å gå nærmere amerikanerne i denne uttalelsen for å få en felles uttalelse?

– Jeg kan ikke ta de forhandlingene for åpen scene. Måten vi jobber på i Sikkerhetsrådet er at vi forhandler om en tekst og så ser vi hvordan det går, og så går vi til pressen. Vi kan ikke begynne å forhandle utad, sier FN-ambassadør Juul til TV 2.

Høy temperatur

Mens de to foregående møtene i FNs Sikkerhetsråd foregikk bak lukkede dører var søndagens møte åpent. På grunn av smittevernsregler ble møtet holdt virtuelt istedet for inne i Sikkerhetsrådssalen i New York.

Etter at FNs Generalsekretær Antonio Guterres og FNs spesialkoordinator Tor Wennesland hadde snakket om viktigheten av en våpenhvile fikk de israelske og palestinske representantene ordet. Den palestinske utenriksministeren Riad Al Malki beskyldte Israel for å være en apartheid-stat, mens den israelske FN-ambassadøren Gilad Erdan innledet talen sin med å vise frem et bilde av en 16-åring som ble drept av en av Hamas sine raketter.

Flere av medlemslandene fordømte angrepet på mediebygningen i Gaza hvor nyhetsbyrået AP hadde sine kontorer.

Bidens diplomati

For to måneder siden hadde FNs Sikkerhetsråd et møte med USAs president Joe Biden der sistnevnte lovet at hans administrasjon ønsket å bruke FN som en arena for å løse store utfordringer. Norge tolket signalene positivt, og ambassadør Juul sa den gang at det var enklere å diskutere temaer som klimaendringer med den nye administrasjonen enn med den forrige.

I sin tale til Sikkerhetsrådet la USAs ambassadør Linda Thomas-Greenfield mye vekt på at Biden-administrasjonen legger ned iherdig diplomatisk arbeid for å få partene til å inngå en våpenhvile. Men det var ingen oppfordring til handling fra Sikkerhetsrådet side.

– For to måneder siden etter at Sikkerhetsrådet hadde hatt et møte med Joe Biden så snakket du om at amerikanerne sa at de tror på flernasjonalt samarbeid, og at de vil bruke FN som en arena. Men det ser jo ikke akkurat sånn ut etter møtet i dag?

– Det får andre dømme. Dette var et åpent møte hvor amerikanerne ga uttrykk for sine synspunkter. Som sagt, vår rolle i dette er å først gi uttrykk for våre synspunkter, og så prøve å få til en felles uttalelse.