Hylles som Godset-medisin: – Han er akkurat det vi trengte

– Det er veldig godt å ha ham tilbake, sier Strømsgodset-trener Håkon Wibe-Lund om kapteinen sin, før han fortsetter:

– Både personligheten hans, erfaringen hans og måten han spiller på er jo akkurat det vi har trengt. Det gir et løft.

Valsvik var sentral da Strømsgodset fikk en drømmestart på sesongen søndag. Fra midtstopperplass og som nyvalgt kaptein fikk han se laget sitt slå nyopprykkede Lillestrøm 3-1.

– Han betyr mye. Han er en ledertype og en veldig god fotballspiller, så vi er veldig glad for å ha fått ham på plass, følger veteranen Jonathan Parr opp.

LETTET: Strømsgodset-trener Bjørn Petter Ingebretsen (t.h) og Jonathan Parr (t.v) etter kampen mot Lillestrøm. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Hvordan blir egentlig dette her?

Seieren kom etter en sesongoppkjøring som skriver seg inn i historiebøkene som en av de absolutt verste i klubbens historie.

– Det har vært vanskelig å spå hvordan vi ligger an. Vi har prøvd å stå tett i sammen, men alle har vært litt sånn «hvordan blir egentlig dette her?», sier Valsvik.

GIKK AV: Henrik Pedersen måtte gå av som Godset-trener etter at det ble rettet rasismeanklager og varsler mot ham. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

– Det er lettelse i gruppen og garderoben nå, erkjenner 27-åringen.

Sogningen ble solgt til Eintracht Braunschweig sommeren 2016 etter å ha imponert i drammensklubben i to sesonger.

I starten av mai ble det klart at han returnerer til Marienlyst, etter at han ble fristilt av Rosenborg.

Tippet ned: – Jobber beinhardt for happy ending

Returen ble annonsert to dager etter det sjokkerende 1-6-tapet mot Oboslaget Fredrikstad i en testkamp.

– Jeg vet at det har vært turbulent her, men det trigger meg bare enda mer, sa Valsvik til Godsets nettsted da overgangen var i boks.

Det står han for ennå, og det ble tidlig klart for ham at han skulle tre inn i en lederrolle.

– Jeg har kommet godt inn i gruppen – fått kapteinsbindet og stor tillit fra trenerteamet. Det er mange kjente her, og jeg kjenner BP, Wibe og spillerne fra før. Det har gjort det lett å komme inn i gruppen som en leder, forklarer Valsvik.

Flere eksperter, deriblant TV 2s Jesper Mathisen, har plassert Strømsgodset på nedrykksplass i sine tabelltips.

Wibe-Lund, som trener laget sammen med Bjørn-Petter Ingebrigtsen, tror signeringen av Valsvik kan vise seg viktig når poengene skal telles på slutten av sesongen.

– Sånn det ser ut nå, så ser det ut som en veldig viktig signering. Så skal vi jobbe beinhardt sammen for at denne storyen har en happy ending, sier Wibe-Lund.

– Folk får tippe som de vil. Jeg vet at vi blir vanskelige å slå her på Marienlyst, lyder det fra kaptein Valsvik.