Liverpool-helten har unngått intervjuer: – Blir så emosjonell

– Han har gått gjennom det med en styrke jeg aldri tidligere har sett, sier Liverpools midtbanestjerne Thiago Alcântara om Alisson Becker.

Liverpools brasilianske målvakt gikk opp på et hjørnespark og stanget inn det avgjørende 2-1-målet fire minutter på overtid.

Alisson ble omfavnet av lagkameratene, før han pekte mot himmelen. Da sluttsignalet gikk på The Hawthorns, kom tårene hos Liverpools keeper.

– Jeg har holdt meg unna intervjuer lenge fordi jeg blir så emosjonell når jeg snakker om det, sier Alisson i intervjuet like etter det utrolig målet.

I slutten av februar døde Alissons far, 57 år gamle José Agostinho Becker, i en drukningsulykke i en innsjø i Rincão do Inferno.

I det første intervjuet etter dødsulykken snakker Alisson om sorgen og støtten han har fått fra kollegene i Premier League.

– Jeg vil takke alle dere, hele Premier League, alle spillerne som har sendt meg brev. Jeg har fått brev fra lag, for eksempel fra Everton og Carlo Ancelotti. Jeg vil takke alle supporterne, hele laget. Hvis det ikke var for dere, hadde jeg ikke kommet meg gjennom dette, sier Alisson Becker.

Thiago Alcântara unner Alisson det utrolige øyeblikket.

– Vi må se den scoringen om og om igjen fordi det er emosjonelt for oss. Det handler ikke bare om våre muligheter for Champions League, men vi er så glade for Alisson etter det han har vært gjennom dette året, sier han.

Alisson har spilt for Liverpool siden han kom fra Roma sommeren 2018.

– Alisson er vår spiller, vår gutt og vår bror. Når han har det tungt, har vi alle det tungt. Det er vanskelig i de stundene. Det finnes viktigere ting enn fotball, men når fotball kan skape øyeblikk som dette for ham, spillerne og fansen, er det den beste følelsen du kan ha i noen sekunder, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp.