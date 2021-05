Hackerangrep mot helsedepartementet i Irland

Det irske helsedepartementet har vært utsatt for hackerangrep, opplyser myndighetene i landet. Det skjer kort tid etter et omfattende angrep mot helsevesenet.

– Det nasjonale senteret for cybersikkerhet ble torsdag oppmerksom på et forsøk på hackerangrep mot helsedepartementet, heter det i en uttalelse fra regjeringen i Irland søndag.

Noen funksjoner i departementets IT-system er blitt stengt som et sikkerhetstiltak.

– Forsøket på dataangrep er under etterforskning. Det er imidlertid tegn som tyder på at dette var et forsøk på utpressing, på samme måte som angrepet mot helsevesenet HSE, står det videre i uttalelsen.

HSE har vært tvunget til å stenge ned sine datasystemer etter å ha blitt rammet av såkalt løsepengevirus, noe som kan få vidtrekkende konsekvenser. Helsevesenets sjef Paul Reed har omtalt hackingen som «en internasjonal kriminell operasjon».