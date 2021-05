Graham Hansen og Barcelona herjet i CL-finalen

Den norske stjernen scoret da Barcelona vant klubbens første CL-tittel for kvinner.

Chelsea - Barcelona 0-4

Endelig skulle det lykkes i en Champions League-finale for Caroline Graham Hansen (26). Etter å ha vært med på to finaletap tidligere, kunne angriperen juble for karrierens største triumf. Og det på imponerende vis.

Den norske teknikeren skapte masse trøbbel for Chelsea-forsvaret gjennom hele kampen, og det var også hun som scoret Barcelonas fjerde mål.

– Magisk. Det er en drøm som gikk i oppfyllelse. Det var magisk å få lov til å være utpå der. Vi vant soleklart 4-0. Det var en fantastisk dag og vi vant fortjent. Det er helt nydelig å være Champions League-vinner for Barcelona, sier Graham Hansen til Viaplay.

4-0-seieren betyr at Barcelona er første klubb som har vunnet Champions League på både herre- og kvinnesiden.

– Det er topp stemning. Det var vel fortjent. Endelig, skriver pappa Petter Normann Hansen i en tekstmelding til TV 2.

Guro Reiten startet på benken for Chelsea, men ble byttet inn etter den første omgangen. Da var stillingen allerede 4-0.

Slik var kampen

Det var ikke gått ett minutt før katalanerne tok ledelsen i Gøteborg. Lieke Martens skjøt i tverrligger, og på returen kom angrepskollega Graham Hansen. Den norske stjernen slo inn i feltet. Det endte med at Fran Kirby klarerte ballen rett i en uheldig Melanie Leupolz som fikk kreditert selvmålet.

Chelsea fikk to raske muligheter etter sjokkstarten, men Pernille Harder klarte ikke å overliste Barcas keeper noen av gangene. Det skulle virkelig straffe seg, for etter 12 minutter fikk Barcelona straffespark. Straffen så ut til å være av det billigere slaget da Hermoso gikk i bakken etter en duell med Leupolz, men den ble likevel stående etter en VAR-sjekk.

Fra ellevemetersmerket prikket Alexia inn 2-0. Det var for øvrig Graham Hansen som spilte til Hermoso før hun gikk over ende.

Etter 20 minutter scoret Barcelona sitt tredje. Aitana gikk seirende ut av duellen med Jess Carter og kunne trille inn 3-0 bak Berger.

Dødelig effektive

Ti minutter før hvilen kunne Sam Kerr gitt Chelsea fornøyet håp da hun ble spilt fri mot en utrusende keeper, men fra skrått hold klarte ikke australieren å treffe mål.

Nok en gang skulle dødelig effektive Barcelona straffe London-klubben. Martens raidet langs linjen, før hun serverte Graham Hansen som kunne sette inn 4-0 fra kort hold.

Etter 40 minutter testet Harder skuddfoten fra distanse. Forsøket var brukbart, men ikke godt nok til å skape skikkelig trøbbel for Paños.

Dermed kunne Barcelona gå til pause med en svært imponerende 4-0-ledelse.

– Vi har sett et Chelsea-forsvar som har slitt, spesielt på backene. Savnet etter Maren Mjelde er stort, sa Andrine Hegerberg i Viasat-studio.

Den norske Chelsea-profilen er fortsatt ute grunnet kneskaden hun pådro seg i mars.

Reiten inn ved pause

Chelsea-trener Emma Hayes valgte å slippe til Guro Reiten før den andre omgangen. Ut gikk ulykkesfuglen Leupolz.

Kort tid etter hvilen ropte Chelsea på straffe da kaptein Eriksson gikk i bakken innenfor Barcelonas sekstenmeter, men dommer mente at det ikke var noe å si på det røffe forsvarsspillet.

Chelsea hang vesentlig bedre med etter hvilen, og det ble farlig ved flere anledninger. Reiten fikk vist frem sin gode dødballfot ved flere anledninger.

Men det ble aldri noen nettkjenning for Chelsea på Gamla Ullevi. Dermed kunne Barcelona juble for en kruttsterk 4-0-seier.