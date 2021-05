To nye hus har rast i Gjerdrum

Husene raste ned i skredgropen på Ask i Gjerdrum søndag.

Søndag formiddag raste to nye hus ned i skredgropa på Ask i Gjerdrum. Det skriver Romerikes Blad.

Regionsleder for NVE, Toril Hofshagen, sier til Romerikes Blad at det var en forventet utvikling.

– Det er fremdeles en risiko for at mer kan rase ned og skli ut i skredgropa i området er det er bratte skredkanter, sier hun.



Beboere i området trenger ifølge Hofshagen ikke å uroe seg for at et nytt skred vil gå der de bor.