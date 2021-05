Botheim-mål mot gamleklubben – RBK berget poeng på tampen

Bodø/Glimt - Rosenborg 2-2

Bodø/Glimt og Rosenborg spilte 2-2 i søndagens storkamp på Aspmya etter at Rasmus Wiedesheim-Paul hadde utlignet i sluttminuttene.

Bodø/Glimt var det førende laget i store deler av kampen. Fra Rosenborg-leiren innrømmes det at de var heldige som tok poeng.

– Men vi var effektive og scoret på sjansene våre. De hadde flere sjanser enn oss, men slik kampen utvikler seg, tror jeg vi kan si at vi var litt heldige, sier Carlo Holse til TV 2.

– Vi er heldige som fikk med oss poeng, vi må være ærlige og si det. Glimt er et fantastisk godt lag. Samtidig viste vi sterk moral i gruppen med å reise oss og ta med oss poeng, sier Erlend Dahl Reitan til TV 2.

– For oss er ett poeng verdifullt, for det er ett poeng vunnet, mens det er to tapte for Bodø/Glimt, så det er fint, sier RBK-trener Åge Hareide til TV 2.

Botheim scoret mot gamleklubben

Allerede ni minutter inn i kampen stanget Erik Botheim inn 1-0 mot klubben som han forlot i februar da kontrakten ble terminert.

– Se de deilige scenene! Det er så godt å se en spiller juble mot gamleklubben og foran sine nye supportere, kommenterte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen i FotballXtra-studio.

Botheim står nå med tre mål på like mange kamper denne sesongen.

– Det er alltid deilig å score mål, men først og fremst var det en veldig god prestasjon fra oss i forhold til tidligere. Så gjelder det å bygge videre på det, sier Botheim til TV 2.

– Bare skuffelse

Midtveis i første omgang utlignet Rosenborg etter en meget godt treff fra Carlo Holse, men bare sju minutter inn i andre omgang var Glimt tilbake i ledelsen etter vakkert Glimt-spill, der Sondre Brunstad Fet satte inn 2-1.

Bodø/Glimt hadde et stormløp mot Rosenborg-målet etter 2-1-scoringen, men i sluttminuttene klarte trønderne å få til en sluttspurt. To minutter før full tid Rasmus Wiedesheim-Paul ble spilt opp og scoret 2-2 for RBK.

– Det er bare skuffelse når vi mistet ledelsen på slutten av kampen, sier Bodø/Glimt-kaptein Ulrik Saltnes til TV 2.

I sluttminuttene – like før 2-2-utligningen til Rosenborg – måtte imidlertid Botheim ut med det som så ut til å være en smell på del av leggen, men Oslo-gutten er sikker på at han er tilbake til neste kamp.