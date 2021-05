Slik blir været på 17. mai: – Ha med solbriller og paraply

Nedtellingen har offisielt startet – det er kun få timer igjen til Norges festdag.

Har du planlagt å feire nasjonaldagen utendørs, og ikke befinner deg i Nord-Norge, kan du belage deg på å ha en paraply lett tilgjengelig.

– Vi har et lite lavtrykk som ligger over sørlige deler av Skandinavia. Det styrer været for hele landet for nasjonaldagen, sier vakthavende meteorolog i Storm Geo, Ina Ynnesdal.

Det er dermed Nord-Norge som blir nasjonaldagens værvinner, skal vi tro meteorologen.

– Unntaket er Finnmark og ytre strøk. Her kan det komme noen byger, sier Ynnesdal.

Mer nedbør jo lengre sør

Jo lenger sør i landet du befinner deg, desto våtere blir det. Men for å fortsette med de gode nyhetene, ønsker meteorologen å trekke frem Vestlandet.

– Utgangspunktet er mye fint vært i ytre strøk - det fortjener dem. Bergen kan forvente temperaturer opp mot 15 grader, og ikke noe vind. Indre strøk vil nok merke nedbørsområdet som brer seg over Sør-Norge, sier hun.

For Sør- og Østlandet sier meteorologen at utgangspunktet er grått og vått.

– Vi ser noe bygepreg over disse områdene. Noen vil få oppholdsvær innimellom. Det er vanskelig å si hvor oppholdet er, fordi det blir såpass lokalt, sier Ynnesdal.

Hovedstaden må belage seg på regn og temperaturer på rundt 12 grader.

– Om ikke annet så blir det ikke så surt, for det skal ikke blåse, sier meteorologen som et plaster på såret.

Hovedkonklusjonen ut i fra værbildet er ifølge Ynnesdal å ta med både solbriller og paraply.

Alt er som normalt

For dagene som kommer etter nasjonaldagen, sier Ynnesdal at værbildet er litt kaotisk.

– Kan vi kalle det er rotete værbilde? Vi har en del svake lavtrykk som beveger mye på seg, og som vil ha betydning for hvordan været blir i de ulike stedene av landet.

Hun deler værbildet opp i to deler:

Sør-Norge får veldig skiftende vær, perioder med både regnbyger og opphold.

– I Nord-Norge blir det litt det samme. De får imidlertid mer opphold enn de sørpå, men slipper likevel ikke helt unna byger de heller.

– Hvis det er noe som er normalt i disse dager, så er det i det minste været, sier hun og ler.

Ynnesdal sier dette er en typisk forsommer, der vi får en smakebit på hvordan sommeren også pleier å være for Norge: nemlig skiftende.